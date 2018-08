Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan poručio je da će ostvarenje ciljeva koje je Turska postavila do 2023. godine odrediti smjernice budućnosti cijele regije.

Recep Tayyip Erdogan / 24sata.info

U Turskoj se danas obilježava Dan pobjede, praznik posvećen sjećanju na pobjedu koju su u Ratu za nezavisnost 1922. godine izvojevale turske snage predvođene vojskovođom i osnivačem savremene Republike Mustafom Kemalom Ataturkom.



Predsjednik Turske Erdogan tim povodom je objavio čestitku naciji u kojoj odaje počast Ataturku i njegovoj vojsci.



U poruci se navodi kako su pobjede koje su turske snage izvojevale u Canakkaleu, Malazgirtu i drugim regijama simbol odlučnosti turskog naroda u odbrani vlastite slobode i budućnosti.



“Turski narod je i 15. jula 2016. godine svijetu još jednom pokazao odlučnost u odbrani vlastite slobode i budućnosti koji su se našli na udaru imperijalističkih krugova. Kao što je to slučaj bio i u historiji, mi se i danas borimo za dobrobit svih ugroženih ljudi koji svoje nade polažu u nas“, poručio je Erdogan.



On je dalje naveo da ta srdačnost nije nikakva slabost, već najveći izvor snage Turske.



“Ostvarenje ciljeva Turske predviđenih za 2023. odrediće smjernice za budućnost cijele regije. Pobjeda izvojevana na današnji dan nam, kao i naše druge pobjede, pokazuje kako su nam putevi uspjeha uvijek otvoreni, bez obzira na poteškoće sa kojima se suočimo. Progres koji smo ostvarili zadnjih 16 godina nam potvrđuje da je to moguće. Uvjeren sam da smo i danas na putu novih uspjeha i pobjeda. I u sadašnjoj borbi ćemo pobijediti zajedno sa onima koji vjeruju Turskoj i turskom narodu“, poručio je turski predsjednik Erdogan.





(AA)