Šef turske diplomacije Mevlut Cavusoglu upozorio je Sjedinjene Američke Države (SAD) da će se u kontekstu tursko-američkih odnosa suočiti s odgovorom ako budu zastupali krilaticu iz kaubojskih filmova “činim sve što poželi“.

Mevlut Cavusoglu / 24sata.info

U okviru zvanične posjete Litvaniji turski ministar vanjskih poslova Cavusoglu se sastao s tamošnjim kolegom Linasom Linkeviciusom i potpisao bilateralni sporazum o poticanju uzajamnih investicija.



Cavusoglu je na upit novinara komentirao i aktuelne odnose između Turske i SAD-a te je naglasio važnost nastavka dijaloga između Ankare i Washingtona.



Ističući da Turska ulaže velike napore u rješavanju problema u odnosima sa SAD-om, Cavusoglu je kazao da je pozitivno to što delegacija američkog Kongresa dolazi u službenu posjetu u Ankaru.



“U SAD-u postoje različite institucije, pozicije i mišljenja. Postoje i članovi Kongresa koji su svjesni važnosti dobrih odnosa i saradnje s Turskom. Naravno da je teroristička organizacija FETO zatrovala odnose i da postoje grupe koje su time zatrovane“, kazao je Cavusoglu.



On je dodao da je FETO zatrovao i neke krugove u Litvaniji, te je upozorio da teroristi pokušavaju da unesu razdor posebno među tatarsku zajednicu u toj zemlji.



“Nećemo dozvoliti da to ugrozi naše bilateralne odnose i spremni smo Litvaniji pružiti svaku podršku. Jedinstvo Tatara u Litvaniji nam je važno koliko i jedinstvo i prava te zajednice na Krimu“, poručio je Cavusoglu.



Cavusoglu je dalje kazao da se retorika prijetnje mora ostaviti po strani i krenuti putem normalizacije tursko-američkih odnosa i to bez postavljanja neprihvatljivih uvjeta.



Podsjetivši da Turska ima dobre odnose s Rusijom i da je potpisala sporazum o kupovini antiraketnog sistema S-400, Cavusoglu je kazao da ti odnosi nisu alternativa odnosima Turske sa SAD-om ili Evropskom unijom.



“Nama je potreban antiraketni sistem da štitimo svoju zemlju. Željeli smo ga kupiti od saveznika, uključujući i SAD, ali nam oni to nisu mogli ili nisu željeli prodati“, kazao je Cavusoglu i dodao da SAD ne može garantirati da može Turskoj isporučiti sistem Patrit, a da stalno prijete i blokadom isporuke vojnih aviona F-35 koje je Turska kupila i u čijem međunarodnom projektu proizvodnje i sama učestvuje.



On je još kazao da se problemi moraju rješavati dogovorom dvije strane na bazi uzajamnog poštivanja i bez pritisaka i nametanja sa jedne strane.



Na upit da komentira primijetno okretanje turske vanjske politike prema Rusiji, Cavusoglu je kazao da Turska vodi uravnoteženu vanjsku politiku i da u kontekstu Rusije nije prekršila niti jednu normu NATO-a.



“Danas mnoge članice NATO zaboravljaju to što se dešava na Krimu i u Ukrajini. Turska to ne zaboravlja i neće priznati ilegalnu rusku aneksiju Krima, poručio je Cavusoglu.



Naglasivši da Ujedinjene nacije nisu nametnule obavezne sankcije Rusiji, već da SAD uvodi jednostrano takve mjere, Cavusoglu je kazao da Turska nije konsultirana pri tome i da nije dužna poštovati američke sankcije koje donosi administracija koja u Helsinkiju da jednu izjavu, a potom pod pritiskom domaće javnosti izađe sa sasvim drugačijim stavovima.



“Nismo se pridružili ni američkim sankcijama Iranu jer su jednostrane, nepravedne i neadekvatne. Republika Turska nije savezna država SAD-a, već nezavisna zemlja. Nismo dužni da podržavamo nečije nepravedne odluke. Uporedo s tim, Turska prioritetno nije za opciju sankcija“, poručio je Cavusoglu.





(AA)