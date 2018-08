Premijerka Theresa May izjavila je da nepostizanje sporazuma s Evropskom unijom prije nego što Britanija napusti blok iduće godine "ne bi bilo kraj svijeta", javio je Sky News u utorak.

Theresa May / 24sata.info

Izjava premijerke May novinarima uoči afričke turneje u cilju jačanja trgovinskih veza s tim kontinentom prije Brexita u martu iduće godine, uslijedila je nakon komentara ministra finansija Philipa Hammonda da bi nepostizanje sporazuma o Brexitu naškodilo javnim finansijama zemlje.



Uoči odlaska u Južnu Afriku, May je izjavila da su podaci koje je naveo Hamond zastarjeli.



May se nada postizanju "protržišnog" sporazuma s EU o ključnim trgovinskim pitanjima koja su podijelila njenu stranku na one koji žele definitivan razlaz s blokom i one, poput Hammonda, koji žele sačuvati tješnje veze s Bruxellesom.



May je, ipak, izjavila novinarima uoči odlaska na afričku turneju da je nepostizanje sporazuma bolje od postizanja lošeg sporazuma.



- Apsolutno sam uvjerena da se vlada mora pripremiti za scenarij bez sporazuma, jer mi ne znamo kakav bi ishod toga bio - kazala je britanska premijerka, prenosi Reuters.





