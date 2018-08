Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je da su apsurdne tvrdnje da Rusija pokušava da podijeli Evropu.

Sergej Lavrov / 24sata.info

"Tvrdnje da Rusija pokušava da oslabi ili podijeli Evropu su apsurdne. Mi uporno govorimo o sveobuhvatnoj saradnji, na jednakim osnovama, na evropskom kontinentu, u skladu sa principima jednake i nedjeljive bezbjednosti za sve", rekao je Lavrov za slovački list "Pravda".



On je rekao da je u tom smislu dobro poznata inicijativa predsjednika Vladimira Putina da se uspostavi zajednički ekonomski i humanitarni prostor od Atlantika do Pacifika.



"Važno je da se razumije da ruska spoljna politika nema ideološku pozadinu i da je naš glavni kriterijum procjene partnera njihova spremnost da razvijaju odnose sa Rusijom na osnovu jednakosti i uzajamne koristi uz poštovanje međunarodnog prava i obostranih interesa", rekao je Lavrov.



Prema njegovim riječima, Rusija je otvorena za konstruktivnu saradnju sa zainteresovanim stranama, ne samo u Evropi.



"Štaviše, mi smo spremni da sarađujemo u mjeri u kojoj su za to spremni naši partneri. Uvjeren sam da većina evropskih građana želi miran i prosperitetan evropski kontinent i da ne želi da se vraća u vrijeme konfrontacija kao što je to bilo u vrijeme hladnog rata", istakao je Lavrov, prenio je TASS.





