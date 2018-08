Američki senator John McCain umro je jučer u 81.oj godini života, nakon borbe s teškim, neizlječivim tumorom na mozgu.

Arhiv / 24sata.info

Njegova porodica je u petak objavila da McCain prekida liječenje, godinu dana nakon teške dijagnoze.



Amerika je ostala bez jednog od svojih najpoštenijih, najdražih članova američkog zakonodavnog tijela, bez ponosnog patriote, veterana vijetnamskog rata, požrtvovanog i hrabrog iznad svega.



Njegova kćerka Meghan McCain, je u ime porodice objavila saopćenje u kojem je izmđu ostaloga kazala kako je sa svojim bolesnim ocem ostala do njegovog zadnjeg trenutka, i da je " ...sada , kada ga više nema, na meni da ostatak života provedem nastojeći da opravdam sve ono što je uložio u mene, čemu me naučio, kako me odgojio, i da budem primjer... Voljeću te zauvijek, moj voljeni oče..."



Ubrzo nakon toga oglasio se predsjednik Donald Trump , sa izrazima najdublje sućuti porodici.



"Moji najdublji izrazi sućuti, i duboko poštovanje, šaljem obitelji senatora McCaina. U našim ste srcima, i u našim molitvama."



Senator McCain je preživjeli borac u VIjetnamskom ratu, koji je bio ratni zarobljenik. Iako je zahvaljujući uglednoj porodici, bilo omogućeno da mu se obezbijedi razmjena, i da bude pušten na slobodu, mladi McCain je to tada odbio, ne želeći takvu privilegiju u odnosu na svoje drugove u vojsci, piše VOA.



Poznat je i po predsjedničkoj nominaciji 2008. godine. Kao vojnik, kao senator, i kao predsjednički kandidat, senator McCain je oduvijek bio i ostao do kraja života uvjereni i uporni borac i branitelj posebnosti i demokracije i slobode Sjedinjenih Država.



“Mi smo blagosloveni. Živimo u zemlji slobodnih, u zemlji gdje je otvorena svaka mogućnost. ", kazao je senator McCain prošloga oktobra, nekoliko mjeseci nakon što je dobio dijagnozu neizlječivog tumora na mozgu. To je bio govora koji je dao tada prilikom primanja Medalje Slobode u Nacionalnom Ustavnom Centru . “ MI smo blagosloveni, i zauzvrat i u znak zahvalnosti, blagoslovili smo mnoge druge ljude u svijetu, " kazao je tada McCain.



No, u istom tom govoru, naglasio je i probleme koje je prepoznao u eri predsjednika Donalda Trumpa.



“Odbijati da izvršimo obaveze međunarodnog lidera, i našu lidersku, slobodarsku dužnost, dužnost da ostanemo posljednje i najjače svjetlo nade za druge, i to zbog nekakvog istrošenog nacionalizma kojeg su dovukli oni koji bi radije da traže žrtvenu jagnjad nego da riješavaju probleme kako treba = to je za mene nepatriotski, to je za mene poput prihvatanja svake druge dogme prošlosti, pregažene i umorne, koju su Amerikanci odavno ostavili na đubrištu histoije", rekao je tada oštro i otvoreno senator McCain.



Senator McCain je potekao iz vrlo ugledne, vojne obitelji, sin američkog admirala. BIo je mladi avijatičar kada je 67. njegova letjelica oborena iznad Sjevernog VIjetnama, gdje je bio zarobljen i mučen 5 godina, što je ostavilo i brojne posljedice na njegovo zdravlje. No, nikada nije krivio vijetnamski narod za to, uvijek naglašavajući da krivicu i odgovornost u tom, kao i u svakom drugom ratu, snose pojedinci koji čine zločine.



Kao političar, uvijek je bio izuzetno dostojanstven, i tokom predsjedničke kampanje 2008. mnogo puta stao u obranu tadašnjeg političkog protivnika, predsjednika Baracka Obame, ukoliko bi ga iko iz publike vlastitih pristalica vrijeđao.



Nakon teroristickih napada 11. septembra 2001. godine, McCain se usprotivio mjerama torture koje su provođene nad nekim zarobljenicima nakon ulaska Amerikanaca u Afghanistan, a potom u Iraq.



Senatora McCaina su cijenili i poštovali članovi obje američke stranke, bio je omiljen i među svojim republikancima, ali i među demokratama, svog svoga dostojanstva, poštenja, zbog nedostatka ikakve političke prljavštine, zbog hrabrosti, i humanosti...



Mnogi će ga stoga žaliti, a on, iako teško bolestan, ostao je optimista i svjetlost do zadnjeg daha.



" Najsretniji sam čovjek na svijetu - ja sam se borio za američke vrijednosti, i spasio sam američku vrlinu', kazao je nedavno, ostavivši svijetli trag pred sami kraj teške bolesti.



Prilikom posjete Sarajevu u aprilu 2017. potcrtao je da je BiH jedno od važnijih mjesta na zemlji.



"Ovdje se desio genocid i SAD moraju nastaviti sa svojom podrškom BiH", istakao je tada McCain.



Upozorio je da Sjedinjene Američke Države ne smiju više ignorirati događaje u zemljama zapadnog Balkana.



(24sata.info)