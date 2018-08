Američki predsjednik Donald Trump odgovorio je na spekulacije da bi mogao biti smjenjen upozorenjem da bi svaki takav potez naškodio američkoj ekonomiji. U intervju u emisiji Fox & Friends, on je rekao da bi tržište moglo propasti i "svi bi bili veoma siromašni".

On je govorio nakon što se njegov bivši advokat Michael Cohen izjasnio krivim za kršenje izbornih zakona i kazao da mu je Trump naredio da to učini.



Trump je rijetko govorio o mogućnosti da bude smjenjen.



Analitičari tvrde kako je malo vjerovatno da će Trumpovi protivnici pokušati da pokrenu proces njegovog opoziva prije novembarskih izbora za Senat.



"Ne znam kako možete opozvati nekoga ko je uradio sjajan posao? Kažem vam, ako ikada budem opozvan, mislim da će tržište propasti. Mislim da bi svi tada bili veoma siromašni", izjavio je Trump za Fox and Friends, prenosi BBC.



(FENA)