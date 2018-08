Nelegalno držanje u zatvoru ukrajinskih političkih zatvorenika još jedan je primjer ruskog flagrantnog nemara prema ljudskom životu. Oleg Sentsov i ostali Ukrajinci - politički zatvorenici Kremlja - moraju biti oslobođeni odmah bez ikakvih preduslova, saopćeno je danas iz Ureda ukrajinske ambasade u Hrvatskoj za Bosnu i Hercegovinu.

Vladimir Putin / 24sata.info

Ambasada podsjeća da je Ukrajina uspjela da oslobodi 77 talaca koje su držale, kako navodi, "ruske terorističke snage u okupiranim djelovima Donbasa".



- To je još jedan dokaz efikasnosti međunarodnog pritiska na Rusiju i potrebe da se on održi do oslobađanja svih talaca - navode iz Ambasade Ukrajine.



- Pitanje koje održava budnost Ukrajine je oslobađanje svih ukrajinskih političkih zatvorenika. Rusija ignorira sve pozive i sugestije po pitanju oslobađanja nelegalno zatočenih ukrajinskih građana i intenzivira krivične progone na ilegalno okupiranom Krimu. Uz podršku Turske, Ilmi Umerova i Akhtema Chiygoza, zamjenika predsjedavajućih Krimskog tatarskog medžlisa, dokazana je efikasnost međunarodne solidarnosti i koordiniranog pritiska na Kremlj - saopćeno je iz Ambasade.



U saopćenju se također navodi da je "više od 60 ukrajinskih građana koje Kremlj još nelegalno drži u pritvoru pod politički motiviranim optužbama u Rusiji i nelegalno okupiranom Krimu. Oni su mučeni i uskraćena im je odgovarajuća medicinska pomoć".



Ukrajinska ambasada ističe da je zdravstveno stanje ukrajinskog filmskog radnika Olega Sentsova, koji je 14. maja proglasio neograničeni štrajk glađu, još kritično i da se pogoršava iz dana u dan. Oleg je izgubio na težini 30 kilograma i njegov život je u opasnosti. Također navodi da je aktivista s Krima Volodimir Baluh u štrajku glađu duže od 150 dana i da je i njegov život ugrožen.





