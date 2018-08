Njemačka kancelarka Angela Merkel i ruski predsjednik Vladimir Putin sinoć su nadomak Berlina razgovarali tri sata što je bio njihov prvi bilateralni susret od 2014. godine, piše Mihaela Kifner, autorka Deutsche Wellea ukazujući da je dvoje iskusnih političara ponovo spojio Donald Trump.

Format ovog sastanka već mnogo govori: izjave za štampu su dali samo prije sastanka, pitanja nisu bila dozvoljena. Tokom tih deset minuta za javnost, obje strane namjerno izbjegavaju ključne stvari, kao stari par političara. Nije ni čudo - poslije više od jedne decenije bliske političke koegzistencije.



Kada Merkel govori o velikoj "odgovornosti" koju Berlin i Moskva imaju u centralnim sukobima poput Sirije ili Ukrajine, ona prije svega misli na stabilnost za povratak izbeglica u Siriju.



To smanjuje pritisak u diskusiji oko migracije koja se vodi unutar Njemačke. U svom nastojanju da se putem ruskih garancija u vezi sa snabdjevanjem gasom stabilizuje Ukrajina, od Putina dobija ''korpu'', piše autorka.



Jer, ruski predsjednik nastavlja da gasovod Sjeverni tok 2 predstavlja kao "čisto ekonomski projekat".



Merkelovoj je trebalo godina da javno prizna da taj gasovod - koji će da se izgradi da bi zaobišao Ukrajinu kao tranzitnu zemlju - ima političku dimenziju.



Putin je rekao da se mogu naći "druge" oblasti ekonomske saradnje. EU je u svakom slucaju protiv, a SAD u fioci već imaju sankcije protiv tog gasovoda.



"Tako stižemo do nevidljivog trećeg u ovom političkom odnosu.



Jer, otkako Donald Trump politički žari i pali, odnosi sa Moskvom odjednom ne izgledaju tako loše. A bili su stvarno loši. Od aneksije Krima od strane Moskve, baš je Merkelova uvijek bila ta koja je organizovala zajedničke evropske sankcije protiv Rusije.



Ali od kako je Trump na vlasti, obe strane su iznenada shvatile da su ta loša vremena - u stvari bili dobri stari dani pouzdanih pozicija. Jasni frontovi su sami po sebi postali vrijednost", kaže se u tekstu.



Rusko uplitanje u američke izbore, moguće učešće Moskve u slučaju Skripalj u Velikoj Britaniji, to sad nije važno - Rusija i Njemačka su jedna drugoj potrebne. Zajedno treba sprečiti najgore, kao što je konačni kraj nuklearnog sporazuma sa Iranom, navodi autorka.



U Berlinu se odavno priznaje da se situacija u Siriji može stabilizovati samo uz pomoć Moskve, možda čak i uz učešće Bašara al Asada.



Putin je odmah dao do znanja da to neće biti jeftino za Njemačku - onda kada je govorio o važnosti učešća u humanitarnoj pomoći kako bi se omogućio povratak izbjeglica, a zatim konkretno o snabdjevanju vode i grijanja, odnosno rekonstrukcije infrastrukture.



"Njih dvoje se dobro poznaju i u javnosti je dovoljno da neke stvari samo nagovijeste. A onda, iza zatvorenih vrata, pa mnogi dugogodišnji partneri se onda opuste i krenu sa drvljem i kamenjem", zaključuje se u tekstu.





