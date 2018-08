Ruski predsjednik Vladimir Putin i njemačka kancelarka Angela Merkel sastali su se u subotu kod Berlina kako bi razgovarali o temama od sukoba u Ukrajini i Siriji, do Irana i projekta plinovoda koji je navukao na sebe bijes SAD-a.

Stojeći pored Putina Merkel je rekla kako obje zemlje, ali posebice Rusija kao stalna članica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, imaju odgovornost da se pozabave ovim problemima.



Rekla je kako namjerava potaknuti pitanje ljudskih prava s Putinom te razgovarati o međusobnim odnosima koji su napeti otkako je Rusija ilegalno anektirala Krim od Ukrajine 2014.



"Mislim da se sporna pitanja mogu rješavati u dijalogu i kroz dijalog", rekla je Merkel novinarima uoči razgovora s Putinom u Mesebergu nedaleko Berlina, navodi Reuters.



Oba čelnika su izrazila zabrinutost Sirijom i patnjama mnogih izbjeglica koje je stvorio sedmogodišnji sirijski rat.



Merkel je rekla kako je nužno izbjeći humanitarnu krizu u Idlibu u Siriji i okolnoj regiji te kako su ona i Putin već razgovarali o pitanju ustavnih reformi i mogućim izborima kada su se zadnji put sastali u svibnju u Sočiju.



Putin je rekao novinarima kako se mora učiniti sve da se pomogne sirijskim izbjeglicama da se vrate u svoju zemlju te da Sirija treba pomoć u obnovi.



On je rekao kako priljev sirijskih izbjeglica u Europu predstavlja potencijalno "golemi teret", navodi dpa.



Merkel se suočila s velikim političkim pritiskom zbog otvaranja granica Njemačke za stotine tisuća sirijskih i drugih migranata prije tri godine.



Rusija, glavni vojni podupiratelj sirijske vlade, zadnjih je mjeseci promijenila žarište djelovanja s bombardiranja na uspostavu sigurnih zona kako bi se omogućilo sirijskim izbjeglicama da se vrate u svoju domovinu.



Glede Ukrajine Merkel je rekla kako se nada da će doći do novih napora na početku nove školske godine da se razdvoje ukrajinske vojne snage i separatisti na crtama bojišnice u Donbasu.



Merkel i Putin su rekli kako će razgovarati o izgledima za mirovnu misiju Ujedinjenih naroda u istočnoj Ukrajini, navodi dpa.



"Moramo priznati kako nemamo trajni prekid vatre", rekla je Merkel.



Putin je izrazio nadu da bi UN-ova misija mogla obnoviti mir u istočnim regijama koje graniče s Rusijom. Ruski je čelnik ranije predstavljao proruske pobunjeničke skupine iz istočne Ukrajine tijekom mirovnih pregovora u kojima je sudjelovala i Merkel.



Glede planiranog plinovoda Sjeverni tok 2 koji bi dovodio ruski plin ispod Baltika do Njemačke, Merkel je rekla kako Ukrajina i dalje treba imati ulogu u tranzitu plina prema Europi te pozdravila početak razgovora o tome između Europske unije, Ukrajine i Rusije o tome.



Putin je rekao novinarima kako je plinovod isključivo gospodarski projekt, prenosi Hina.



"Želio bih istaknuti kako je glavna stvar da ukrajinski tranzit, koji je za nas tradicionalan, zadovolji gospodarske zahtjeve", rekao je. "Sjeverni tok 2 je isključivo gospodarski projekt".



Sjedinjene Države vrše pritisak na Njemačku da zaustavi radove na plinovodu navodeći kao razlog da će on povećati energetsku ovisnost Njemačke o Rusiji.



Ukrajina strahuje da će plinovod omogućiti Rusiji da je isključi iz posla s tranzitom plina, a susjedi Njemačke u istočnoj Europi, nervozni zbog prodiranja Rusije, isto tako izražavaju zabrinutost zbog projekta.



Putin je stigao u Njemačku u subotu navečer nakon što je prethodno u austrijskom vinogradu nazočio vjenčanju ministrice vanjskih poslova Karin Kneissl za poduzetnika Wolfganga Meilingera.



