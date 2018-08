Refik Akova, predsjednik Komisije za vanjske odnose turske opozicione Republikanske narodne stranke (CHP), čiji je osnivač Mustafa Kemal Ataturk, za 'Zašto' kaže da je ekonomska kriza u Turskoj bila očekivana.

Arhiv / 24sata.info

"Ovih šesnaest godina Turska je potrošila ono što se deponovalo za 100 zadnjih godina, od 1923. do danas. Potrošeno je sve i prodato je sve. Pretvoreno je sve u novac i u sredstva za uživanje. Neoliberalizam je dozvolio da toliko banaka uđe u državu, da obezvijede liru, a te banke su svoje račune zvanično vodile u dolarima. Nijedna nije vodila račune u lirama. Telefon kupuješ pod hipoteku, auto kupuješ pod hipoteku, stan kupuješ pod hipoteku. I onda dođe vrijeme da vratiš dug, ne možeš, to ti se oduzima. Jedan narod koji apsolutno nije bio zadužen i nije imao duga, odjedanput je postao najzaduženiji narod na kontinentu."



Erdogan ključ rješenja



Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan je, komentariše Akova, znao da će kriza doći.



"Kada su se vodile izborne kampanje, tada je bila ova parola: 'Ako ode Erdoan, ako izgubi izbore, dolar će izaći na deset lira'. On je čovjek koji je ovu krizu stvorio, on zna kako ju je stvorio, zna je i riješiti. Mislim da je to bila ta poruka."



Uništavanje Turske



Već duže vrijeme Turska je klizila ka ekonomskoj krizi.



"Oni su nam zlatnim lirama, tom pričom, uništili i ekonomiju, uništili su nam poljoprivredu, mi više ne sijemo, nismo mi više ona država koja ima 30 miliona tona pšenice godišnje, koja može da hrani čitavu Evropu i Balkan. Mi sada kupujemo pšenicu izvana. Znači, haj'mo mi Tursku uništiti, da bi ove ostale islamske države pale. One su već pale. Turska ima pet-šest miliona neregistrovanih Sirijaca, Afganistanaca, Kineza, Arapa. Tajip je otvorio vrata, otvorio je granice, sve što ima izbjeglica i terorista u svijetu, sklonište im je u Istanbulu."



Igra je geopolitička



Međutim, naglašava Akova, kriza je podstaknuta većim geostrateškim igrama, jer se Turska nalazi na nakritičnijoj lokaciji u svijetu, transportnoj, političkoj.



"Geografski položaj, nije to samo igra 'Daj mi popa, evo ti hodžu'. Niti je pop toliko interesantan Americi da ga uzme nazad, niti hodža toliko Turskoj. Hodža u Tursku kada bi došao, on bi je više razbio nego što je razbijena. Nije to ta igra, daj mi popa, evo ti hodža. Igra je Tursku obezvrijediti, liru obezvrijediti, centralizovati se u Turskoj."



Pomoć drugih



S druge strane, interesi koji se prelamaju preko Turske neće dozvoliti njenu destabilizaciju.



"Sad nekoliko država koje imaju za Tursku i danas i ubuduće interes uskaču sa valutama, 130 milijardi, pa 170 milijardi – evo Katar je u dva navrata dao Turskoj novac, Rusija se muči nešto da spasi, da pomogne, Iran također, iz razloga što je Turska na takvom geografskom položaju na kojem jeste, da joj ne smiju dopustiti da propadne, da prođe kao Sirija ili kao Irak. Ne smiju je pustiti radi svojih ličnih interesa. I Njemačka se sad pojavila pošto im je interes jako napadnut u Turskoj - sve je fabrike prebacila u Tursku."



Plan u 13 tačaka



Opozicija je, kaže Akova, predložila vladi rješenje u 13 tačaka koje bi vodilo rješenju krize i ukoliko to bude prihvaćeno opozicija će stajati uz vladu u periodu rješavanja krize.



"Prva je tačka da smanji bespotrebno trošenje i luksuziranje. Jedan šef države ima stotinu limuzina, mercedesa, i krene na put sa dvadeset njih, ne znaš u kojem je. Stranka koja ima dva-tri helikoptera, stranka koja ima sto limuzina, šef stranke, šef generalnog štaba, sve je u njegovim rukama. Ne može jedan čovjek sve riješiti sam."



Jedinstven front



Turska je previše važna za svijet, zaključuje ovaj političar iz Ataturkove partije, da bi kriza eskalirala.



"Ne smiju ni Ujedinjene nacije dozvoliti Turskoj da bude Sirija, neće ni region, geografski region, dozvoliti Turskoj da bude Sirija, ne da ni Rusija, nije u interesu, Irak se jako primakao, predsjednik Iraka odmah je došao u Tursku, sada naša opozicija ide na razgovore sa Sirijom. Ustali smo svi da vidimo šta možemo spasiti."



(RSE)