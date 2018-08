Katarska vlada je optužila Saudijsku Arabiju da zabranjuje građanima Katara obavljanje hadža, prenosi Reuters. Rijad poriče ovu tvrdnju, navodeći kako diplomatski spor između dviju zemalja ne utječe na stanovnike Katara i njihovo hodočašće u Meku.

Arhiv / 24sata.info

Iako 1.200 državljana Katara ispunjava uvjete za obavljanje hadža što je u okviru dozvoljene kvote za ovu zemlju, katarske vlasti navode kako je stanovnicima postalo skoro nemoguće dobiti dozvole za odlazak u Saudijsku Arabiju kako bi se ispunila ova sveta dužnost muslimana.



Abdullah Al-Kaabi iz državnog Nacionalnog odbora za ljudska prava Katara izjavio je kako je Saudijska Arabija zatvorila elektronski sistem koji koriste putničke agencije za dobivanje dozvola za hodočasnike iz Katara.



"Građani i stanovnici Katara ove godine nemaju nikakve šanse da putuju na hadž. Registracija hodočasnika iz Katara ostaje zatvorena, a stanovnici ne mogu dobiti vizu jer nema diplomatskih veza", dodao je Al-Kaabi.



Saudijski zvaničnik je rekao da je zapravo Katar blokirao nekoliko linkova za registraciju postavljenih za svoje hodočasnike.



Jedan zvaničnik Ministarstva za hadž Saudijske Arabije izjavio je da je grupa državljana Katara stigla na hodočašće koje će trajati do 24. augusta, ali nije naveo tačan broj niti to da li su putovali direktno iz Katara. Prošle godine je hadž obavilo 1.624 državljana Katara, dodao je on.



Saudijska Arabija i tri druge arapske zemlje su prekinule veze sa Katarom u junu prošle godine, optužujući ovu zemlju za finansiranje terorizma, što Doha poriče.



Saudijska Arabija tvrdi da hodočasnici iz Katara u Saudijsku Arabiju mogu doći bilo kojom avio-kompanijom osim Qatar Airwaysom. Međutim, iz tri turističke agencije iz Dohe se navodi da su prestali da pokušavaju da prodaju aranžmane za hadž, gdje paketi mogu koštati do 33.000 američkih dolara.



"Prošle godine smo izgubili puno novca jer je kriza počela nakon što smo sve rezervisali u Meki i Medini i morali smo da vratimo novac ljudima. Ove godine, kako niko ne može dobiti vize, uopće nemamo rezervacija za ove pakete usluga", rekao je menadžer jedne turističke agencije u Dohi, želeći da ostane anoniman.



(FENA)