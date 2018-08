Prije nego što večeras stigne na sastanak sa Aneglom Merkel, Vladimir Putin će prisustvovati vjenčanju austrijske ministarke spoljnih poslova Karin Kneissl. Razlog da opozicija u Austriji i Ukrajina oštro protestuju.

Foto: Reuters

Austrijska ministarka spoljnih poslova Karin Kneissl (53) se danas udaje što sigurno ne bi bilo toliko medijski propraćeno da Austrija trentuno ne predsjedava EU i da joj na svadbu ne dolazi i predsjednik Rusije Vladimir Putin. Kneissl poznaje Putina samo nekoliko mjeseci, ali ga je ipak pozvala na svadbu i on se odazvao. Prijema rečima Kremlja, ruski predsjednik je sa zadovoljstvom je prihvatio poziv Kneissl da prisustvuje njenom vjenčanju.



Kako mediji prenose, Putin ne dolazi sam nego dovodi i desetočlani hor Donskih kozaka, čiji će nastup biti njegov svadbeni poklon. Kneissl će na ceremoniji vjenčanja u jednoj vinariji u Štajerskoj sklopiti brak sa svojim dugogdišnjim partnerom, preduzetnikom Wolfgangom Meilingerom. Svadbi će prisustvovati oko 100 gostiju, uključujući konzervativnog kancelara Austrije Sebastiana Kurza i desnokonzervativnog vice-kancelara Heinz-Christiana Strachea.



Kneissl je prvobitno dolazak Putina opisala kao „privatni događaj", ali je to od tada unaprijeđeno u „radnu posjetu". Kneissl, inače politički nezavisna, na funkciju je došla zahvaljujući podršci Slobodarske stranke Austrije (FPÖ). Ta stranka održava bliske odnose sa Putinovom strankom Jedinstvena Rusija: Stranke su sklopile sporazum i žele da sarađuju u ekonomskim, trgovinskim ili investicionim oblastima i edukuju mlade u duhu patriotizma i uživanja u radu.



Austrijska ministarka inostranih poslova je izjavila da Putinova posjeta nema uticaja na poziciju Austrije u spoljnoj politici. Putin je uvijek njegovao dobre odnose sa Austrijom, pa je tako 2001. sa kancelarom Wolfgangom Schisselom bio na za skijanju, a viđen je i kako miluje Lipicanere.



„Najgrešniji neprijatelj EU"



Opozicioni političari Austrije su kritkovali svoju ministarku spoljnih poslova zbog toga što je pozvala Putina na svadbu i okarakterisali to kao provokaciju.



„Kako će to austrijsko predsjedavanje Evropskom unijom da ispuni svoja obećanja o izgradnji mostova između EU i Rusije i bude iskren posrednik, kada su ministarka inostranih poslova i kancelar Austrije očigledno na jednoj strani?", rekao je poslanik Andreas Schieder iz opozicionih Socijaldemokrata.



Evelyn Regner, takođe socijaldemokratkinja i članica Evropskog parlamenta, izjavila je da poziv Putinu partnerima iz EU pruža „sramnu sliku" Austrije i da je to „provokacija evropskih razmjera". Zeleni su pozvali na ostavku Kneissl, rekavši da je „Vladimir Putin je najagresivniji neprijatelj EU po pitanjima spoljne politike".

Ukrajina neće Austriju na pregovorima



Ovaj slučaj je naročito uznemirio Ukrajinu, koja je sada Austriji zabranila da učestvuje u takozvanim Minskim razgovorima čiji je cilj okončanje sukoba u istočnoj Ukrajini.



„Ako na svoje venčanje pozovete Vladimira Putina, Vi više niste neutralni", tvitovala je ukrajinska poslanica Hana Hopko, koja predsjedava parlamentarnom odboru za spoljne poslove. „Od sada, Austrija ne može biti posrednik u Ukrajini. Tačka."



Putinova dvostruka računica



Gerhard Mangot ekspert za Rusiju iz Insbruka kaže: „Gospođa Knajsl i gospodin Putin se jedva poznaju. Iza Putinove posete se krije dvostruka računca: Time će jasno moći da pokaže da u EU nije izolovan. Ali mislim da je drugi strateški cilj Putina da poboljša status Slobodarske Partije Austrije i da joj se na taj način zahvali za stav u vezi sa sankcijama."



Ministarka spoljnih poslova je trebalo da zna da je ovaj potez loš za Austriju, jer je u pitanju kredibilitet zemlje unutar Evropske unije, kaže Mangot ističući: „Austrija se smatra pristrasnom, na primer u Velikoj Britaniji, Poljskoj i Baltičkim zemljama." Austriju mnogi opisuju - čak i u nauci - kao trojanskog konja Rusije u okviru Evropske unije, kaže Gerhard Mangot.



Tradicionalno dobri odnosi dvije zemlje



Austrija odavno održava tješnje odnose sa Rusijom nego ostatak EU. Ona je jedna od rijetkih evropskih zemalja koja nije protjerala ruske diplomate nakon afere Skripalj u Velikoj Britaniji. Slobodarska Partija Austrije, manja članica u vladajućoj koaliciji Austrije, pozvala je EU da ukine sankcije Rusiji koje su uvedene zbog invazije i aneksije Krima.



Poslije vjenčanja u Štajerskoj, Putin će u subotu uveče otputovati u Njemačku da se sastane sa kancelarkom Angelom Merkel.



(DW)