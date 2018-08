Glasnogovornik Ureda predsjednika Republike Turske Ibrahim Kalin kritikovao je američki list New York Times zbog teksta o terorističkoj organizaciji PKK-a, naglasivši kako ono što radi taj američki list nije novinarstvo.

Ibrahim Kalin / 24sata.info

Kalin je putem Twitter profila reagovao na tekst New York Timesa koji je napisao kako je Turska u zračnom napadu u Iraku ubila vođu Kurdistanske radničke partije, naglašavajući pritom kako je on "bio junak u manjinskoj skupini Jezida na sjeveru Iraka, jer ih je pomagao kada su bili napadnuti od strane ISIS-a."



Prema Kalinu, to što New York Times radi nije novinarstvo.



"Ovo je očit pokušaj New York Timesa da legitimizira i prikrije terorizam koji provodi PKK-a", naveo je Kalin, te dodao: "Po istoj logici, da li je Bin Laden prema nekome bio heroj? Da li tako za neke ljude možete i Miloševića i Mladića nazvati herojima?"





(AA)