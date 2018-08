Predsjednik Venecuele Nicolas Maduro u petak je najavio da će vezati tečaj državnog novca za naftnu kriptovalutu svoje socijalističke vlade, time ga devalviravši za 96 posto, u potezu za koji ekonomisti kažu da će dodatno osnažiti hiperinflaciju u toj zemlji.

Nicolas Maduro / 24sata.info

U sklopu jedne od najvećih ekonomskih reformi u pet godina Madurove vladavine taj je bivši vozač autobusa i čelnik sindikata rekao i da će u narednim tjednima podići minimalnu plaću za preko 3 tisuće posto, povećati korporativni porez i cijene snažno subvencioniranog benzina.



"Želim da se država oporavi i imam formulu za to. Vjerujte mi", poručio je Maduro u obraćanju na državnoj televiziji.



No ekonomisti su skeptični hoće li to uspjeti vladi Venezuele kojoj nedostaje sredstava, nosi se s američkim sankcijama i ne vraća novac svojim kreditorima.



Stručnjaci upozoravaju kako će već mizerne plaće stanovnika te države pasti još niže, a da će tvrtke teško preživjeti povećanje poreza i minimalne plaće.



"Uslijed ove agresivne devalvacije i monetarne ekspanzije zbog plaća i bonusa očekujemo mnogo agresivniju razinu hiperinflacije. Pogotovo u kontekstu u kojem se ne vjeruje u zaustavljanje pretjeranog tiskanja novca. Najgore od svih svijetova", smatra lokalni ekonomist Asdrubal Oliveros iz savjetničke tvrke Ecoanalitica.



Međunarodni monetarni fond predviđa da će inflacija u Venezueli ove godine dostići milijun posto.



Nakon desetljeća visokih cijena nafte koje su potaknule potrošnju u toj članici OPEC-a mnogi siromašni građani danas su primorani kopati po smeću u potrazi za hranom jer su im se plaće svele na nekoliko dolara mjesečno.



Stotine tisuća stanovnika Venezuele emigrirale su u ostale zemlje Južne Amerike u jednoj od najgorih migracijskih kriza.



"Svjetski prvaci u ekonomskim katastrofama!" napisao je na Twitteru čelnik opozicije Henrique Capriles nakon Madurove najave.



"Nijedan stanovnik Venezuele ne zaslužuje živjeti u ovoj tragediji niti da ovi nesposobni ljudi unište našu naciju!".



"Petrolizacija"



Maduro je najavio da će plaće, mirovine i cijene vezati za petro, kriptovalutu koju je vlada lansirala ranije ove godine, no još uvijek se ne zna kako planira provesti te financijske promjene.



Stručnjaci za kriptovalute skeptični su oko petra kao financijskog instrumenta. Naglašavaju kako nije jasan način njegovog funckioniranja te da američke sankcije sprječavaju pristup toj valuti.



Američki predsjednik Donald Trump u ožujku je potpisao izvršnu uredbu kojom se zabranjuje bilo kakva američka transakcija u koju je uključen petro, a američki dužnosnici su tu kriptovalutu prozvali prijevarom.



Vlada u Caracasu investitorima u petro još nije objavila koliko je prikupila sredstava od njegove prodaje.



Maduro tvrdi da je žrtva "ekonomskog rata" u režiji Washingtona kojemu je cilj sabotiranje njegove vlade putem sankcija i namještanja cijena. Obećao je da će petro zaustaviti "tiraniju" dolara i dovesti do ekonomskog preporoda Venezuele, zemlje s najvećim rezervama nafte na svijetu.



No ekonomisti tvrde da su izvori krize prestroga državna kontrola tečaja, neuspjele nacionalizacije tvrtki i pretjerano tiskanje novca.



Maduro je u petak rekao kako će jedan petro vrijediti 60 dolara, odnosno 360 milijuna bolivara, službene valute te države. To znači da će novi tečaj iznositi 6 milijuna bolivara za dolar, što otprilike odgovara tečaju na crnom tržištu. Službeni tečaj središnje banke u Caracasu iznosi 248,832 bolivara po dolaru, što znači da je novi tečaj devalvacija za 96 posto.



"Dolarizirali su naše cijene", istaknuo je Maduro i najavio da će ih on "petrolizirati".



"Pretvorit ćemo petro u referencu koja će određivati sva kretanja ekonomije".





(Hina)