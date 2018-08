Novi čelnik Amnesty Internationala tvrdi da brojni svjetski čelnici, posebno američki predsjednik Donald Trump, poništavaju pomake ostvarene na polju ljudskih prava.

Kumi Naidoo / 24sata.info

Kumi Naidoo opisao je poteze Trumpove administracije na razdvajanju porodica na američkoj granici kao "jedan od najgorih zločina" viđenih u dugo vremena.



Bivši južnoafrički anti-apartheid aktivista u srijedu je započeo četverogodišnji mandat na čelu grupe za ljudska prava sa sjedištem u Londonu. Kazao je kako izazovi za ljudska prava u današnjem svijetu znače da njegova organizacija mora pokazati "maksimalnu hrabrost".



On je izdvojio vlade Saudijske Arabije, Mađarske, Jemena i Filipina kao one koje ne poštuju ljudska prava, prenosi Associated Press.





(FENA)