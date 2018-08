Italijanski ministar saobraćaja Danilo Toninelli poručio je danas da neće ostati nekažnjeni odgovorni za urušavanje mosta Morandi i pogibiju 37 osoba, javlja Anadolu Agency (AA).

Među mrtvima nalaze se i djeca starosti osam, 12 i 13 godina. Pet osoba još uvijek nije identificirano. Povrijeđeno je 16 osoba, među kojima je 12 u kritičnom stanju.



U toku su akcije traženja i spašavanja kako ispod ruševina tako i iz rijeke. U Genovi je proglašena dvodnevna žalost.



Italijanski ministar je kazao da u civilizovanoj zemlji ljudi ne bi trebali umirati u urušavanju mosta.



-Želim naglasiti da treba kazniti odgovorne za ovu nepotrebnu tragediju. Kompanije koje upravljaju našim autoputevima imaju najskuplje cestovne takse u Evropi, ali plaćaju sramno male naknade. Dok zarađuju milijarde, plaćaju samo nekoliko miliona poreza i čak ne rade potrebno održavanje puteva. Čelnici uprave Autostrade per l'Italia bi tebali podnijeti ostavke. Ako ne mogu upravljati našim autoputevima, država će to učiniti - rekao je Toninelli.



Rekao je i da su vlasti pokrenule proceduru za kažnjavanje u iznosu od 150 miliona eura. Toninelli je potcrtao da će urediti puteve i ponovno izgraditi most. Kontrolisat će, kako je kazao, infrastrukturu i sigurnost mosta tako da se "ovaj masakr više ne bi ponovio".



Da će odgovorni biti kažnjeni poručio je i zamjenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Matteo Salvini. Kritikovao je i budžetska ograničenja Evropske unije (EU) navodeći da sigurnost građana Italije stavljaju ispred svih i svega.



Ministar ekonomije Giovanni Tria izjavio je da postoji potreba za velikim investicionim planom za javnu infrastrukturu bez budžetskih ograničenja, što je glavni prioritet vlade.



Ministar ekonomskog razvoja, rada i socijalne politike Luigi Di Maio poručio je da je kompanija Autostrade per l'Italia odgovorna za ovaj slučaj.



Istakao je da kompanija nije uradila potrebna održavanja na mostu.



Da je ovo velika tuga ne samo za Genovu nego za cijelu Italiju smatra premijer Giuseppe Conte. Kako je kazao, vlada će implementirati vanredan plan o kontroli svih infrastrukturalnih objekata, posebno onih starijih.



"Svi građani bi trebali sigurno putovati", poručio je Conte.



Most Morandi urušio se u utorak sa desetinama vozila koja su se nalazila na njemu. Pala su sa visine od oko 50 metara. Povrijeđeno je 16 osoba. Postoji mišljenje da je razlog urušavanja jak vjetar.



Radi se o vijaduktu koji je poznat pod imenom Morandi, izgrađenom 1960. godine. Italijanski mediji pišu kako je razlog rušenja slaba konstrukcija.



Vijadukt je obnovljen 2016. godine i prolazi iznad trgovačkih centara, tvornica, stambenih zgrada, željeznice Genova - Milano i rijeke Polcevera.



