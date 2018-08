Talijanski ministar saobraćaja Danilo Tonineli pozvao je danas na ostavku glavnih menadžera kompanije koja je radila na rekonstrukciji nadvožnjaka koji se urušio nadomak Genove, uslijed čega je poginulo najmanje 35 osoba

"Prije svega vrh (kompanije) "Autostrade per l`Italija" mora da podnese ostavku", poručio je danas Tonineli na Facebooku.



On je za državnu televiziju RAI 1, izjavio da ta kompanija "nije bila sposobna da ispuni svoje obaveze propisane ugovorom o regulaciji rada na ovoj infrastrukturnoj jedinici", prenosi Reuters.



Vlada će, kako je kazao, također razmotriti ukidanje ove kompanije, koja je u sastavu Atlanta grupe, a koja je imala koncesiju za rad na vijaduktu Morandi i uvesti će novčane kazne toj poslovnoj grupi.



"Ovlastio sam ministre da započnu sve procedure za primjenu sporazuma, kojim će opozvati koncesije date ovim kompanijama i zahtijevati značajne kazne za njih, koje mogu da dostignu do 150 miliona eura, a na osnovu uslova propisanih ugovorom", rekao je Tonineli.



Italijanska agencija Ansa je prethodno pozivajući se na izvore iz vatrogasne brigade, izvijestila da je u rušenju nadvožnjaka poginulo najmanje 35 osoba, među kojima troje maloljetnika od osam, dvanaest i trinaest godina.



Kako je agencija navela, vatrogasci su čitave noći pretraživali mjesto urušavanja nadvožnjaka za slučaj da možda postoje osobe koje su zatrpane pod ruševinama.



Vijadukt Morandi, na dijelu autoputa A10, urušio se uslijed jake oluje praćene grmljavinom, a svjedoci tvrde da se urušio uslijed udara groma.



Nadvožnjak je izgrađen 60-tih godina prošlog stoljeća, a rekonstruiran je 2016. godine, navodi Reuters.



Tonineli je rušenje nadvožnjaka nazvao "neprihvatljivim", dodajući da će, ako je razlog ove tragedije nehat, "platiti ko god da je napravio grešku", prenosi agencija AP.





