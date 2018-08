Spasioci su nastojali čitavu noć pronaći preživjele pod ruševinama cestovnog vijadukta koji se urušio u Genovi na sjeveru Italije, usmrtivši najmanje 35 osoba.

Foto: Agencije

Zbog iznenadnog urušavanja te masivne građevine zvane most Morandi po imenu arhitekta koji ga je projektirao, oko 35 automobila i nekoliko kamiona propalo je u prazno s visine od 45 metara.



Most je bio poznat po strukturalnim problemima te su politički dužnosnici pozvali da se mogući krivci za nemar identificiraju i kazne.



Među mrtvima troje djece



Podaci o smrtno stradalima su privremeni i nesigurni. Ministar unutarnjih poslova Matteo Salvini naveo je u srijedu ujutro da je "potvrđeno 35 smrtnih slučajeva, među kojima troje djece u dobi od 8, 12 i 13 godina", obećavši da će odgovorni "platiti, platiti sve i to skupo".



Spasioci su evakuirali i 16 ozlijeđenih, od kojih se 12 nalazi u teškom stanju.



Nakon šefa talijanske vlade Giuseppea Contea u utorak navečer, u srijedu ujutro trebali bi na mjesto nesreće doći zamjenik premijera Luigi Di Maio, šef Pokreta 5 zvijezda, kao i ministar transporta i infrastruktura Danilo Toninelli, koji je zatražio ostavke u tvrtki koja je radila na održavanju mosta.



Salvinija, šefa Lige i također zamjenika premijera, očekuje se popodne na mjestu urušavanja, najpogibeljnijeg u Europi od 2001.



"Katastrofa je pogodila Genovu i čitavu Italiju. Strašna i apsurdna drama pogodila je pojedince i obitelji", izjavio je talijanski predsjednik Sergio Mattarella u priopćenju.



Ujutro su stotine spasilaca i dalje pretraživale ruševine vijadukta uz pomoć pasa, u potrazi za preživjelima.



Po talijanskoj civilnoj zaštiti, računajući vatrogasce, policajce, Crveni križ i druge, u spašavanju je sudjelovalo tisuću osoba.



"Nedopustivo je da se u 2018. umire na ovakav način"



Podsjetimo, jučer ujutro oko 11 sati po lokalnom vremenu urušio se vijadukt u Genovi, na sjeverozapadu Italije. Akcija spašavanja ljudi zarobljenih pod ruševinama trajala je cijeli dan i nastavila se tijekom noći.



Vijadukt visok sto metara pao je na željezničke tračnice, nekoliko zgrada i rijeku. Talijanski ministar unutarnjih poslova Matteo Salvini obećao je da će se obračunati sa svima odgovornima za ovu veliku tragediju.



"Prešao sam ovaj most stotinu puta. Sada, kao građanin Italije, napravit ću sve kako bih doznao imena i prezimena svih odgovornih za ovu tragediju, jer je potpuno nedopustivo da se u 2018. godini u Italiji umire na ovakav način", zaprijetio je Salvini.



Predstavnik koncesionara autoceste kazao je za Reuters kako nije postojao niti jedan razlog zbog kojeg bi se vijadukt mogao smatrati opasnim.



Kako se vijadukt urušio?



Vijadukt se urušio oko 11:30 po lokalnom vremenu, dok je na tom području padala obilna kiša. Policija je priopćila da je u tom trenutku u Genovi bila jaka oluja.



"Vidjeli smo kako je munja udarila u vijadukt", ispričao je jedan od svjedoka za agenciju ANSA. "Potom smo vidjeli kako se most urušava", dodao je.



Istražitelji i inženjeri kažu kako je sada prerano utvrditi koji je bio točan uzrok urušavanja, ali ne vjeruju da je do katastrofe došlo zbog udara munje.



Drugi svjedok ispričao je kako je čuo jaku "grmljavinu". "Živimo oko pet kilometara od mosta i čuli smo jaku eksploziju. Bili smo jako preplašeni. Nastao je totalni kaos u prometu i grad je ostao paraliziran", dodaje svjedok.



(Index)