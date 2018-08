Most na glavnom autoputu koji povezuje Italiju s Francuskom srušio se u utorak u italijanskom lučkom gradu Genoi tokom iznenadne i snažne oluje, šaljući vozila u gomilu ruševina dugu 45 metara ispod njega.

Saobraćajni zvaničnik saopćio je da su najmanje 22 osobe poginule i da je osam povrijeđeno u tragediji.



Veliki dio mosta Morandi srušio se iznad industrijske zone, dok su se tone izuvijanog metala i betonskih ruševina obrušile na skladišta ispod njega. Fotografije koje je objavila italijanska novinska agencija Ansa pokazuju golemu prazninu između dva djela mosta.



Amalia Tedeschi, vatrogasac, izjavila je za državnu TV stanicu RAI da je dvadesetak vozila, među kojima su automobili i kamioni, palo ispod mosta kada se pojavila praznina od 80 metara.



Kazala je da su dvije osobe izvučene žive iz vozila među ruševinama. Zvaničnici su saopćili da su one prebačene helikopterom u bolnicu.



Edoardo Rixi, saobraćajni zvaničnik, izjavio je za TV stanicu Sky 2 da su 22 osobe poginule i osam je povrijeđeno prilikom urušavanja mosta.



Vatrogasci su saopćili za Associated Press kako su zabrinuti da bi gasovod koji se tuda proteže mogao eksplodirati nakon rušenja mosta.



Ansa navodi kako vlasti sumnjaju da su strukturne slabosti dovele do urušavanja, ali nije bilo nikakvog trenutnog objašnjenja šta se desilo.



Italijanski ministar saobraćaja Danilo Toninelli, nazvao je urušavanje mosta “enormnom tragedijom”.



Ansa je javila da će premijer Giuseppe Conte otputovati u Genou tokom dana. Ministar unutrašnjih poslova Matteo Salvini saopćio je da je dvjestotinjak vatrogasaca poslatno na mjesto nesreće.



- Iz minute u minutu pratimo situaciju nakon urušavanja mosta u Genoi - objavio je Salvini na Twitteru.



Katastrofa se desila na autoputu koji povezuje Italiju s Francuskom, i sjeverne gradove poput Milana s plažama Ligurskog mora.



Desila se uoči velikog italijanskog ljetnog praznika u srijedu, zvanog Ferragosto, koji obilježava vjersku slavu ukazanja Marije. Taj dan obilježava vrhunac italijanskih ljetnih odmora kada je većina gradova i poslovnih prostora zatvorena a Italijani oputuju na more ili planine, što znači da je saobraćaj bio gušći od uobičajenog na autoputu u Genoi.



Most Morandi glavna je spojka koja povezuje autoput A10 koji ide prema Francuskoj i autoput A7 koji se nastavlja sjevernije prema Milanu. Otvoren 1967., most je visok 45 metara i dugačak je kilometar.



Urušavanje mosta desilo se samo osam dana nakon još jedne velike nesreće na italijanskim autoputevima, u blizini sjevernog grada Bologne.



U toj je nesreći cisterna koja je prevozila krajnje zapaljivi gas eksplodirala nakon što je udarila u zadnji dio kamiona na cesti. U nesreći je poginula jedna osoba, povrijeđeni su deseci, a raznijet dio autoputa s osam traka.

