Ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov smatra kako će naposljetku biti smanjen utjecaj dolara i da će mnoge zemlje početi odustajati od te valute.

Sergej Lavrov / 24sata.info

Lavrov je tokom posjete Ankari, u kojoj boravi radi 10. Konferencije ambasadora, s turskim kolegom Mevlutom Cavusogluom održao zajedničku konferenciju za novinare.



Ukazao je na konstantni napredak u bilateralnim odnosima Turske i Rusije, kao i intenziviran rad na polju kulture u posljednje vrijeme.



Dodao je kako će 2019. biti godina obostrane kulture i turizma.



"Zabilježen je priliv ruskih turista u turske turističke destinacije koje su prelijepe. Ove turističke destinacije su izrazito popularne među Rusima", dodao je Lavrov.



Naglasio je kako Rusija i Turska slijede nezavisnu vanjsku politiku, a osvrnuo se i na američke sankcije Rusiji.



"Smatramo pozitivnim to što naši partneri ne učestvuju u sankcijama protiv Rusije", dodao je Lavrov.



Ukazao je na potrebu zajedničkog rješavanja globalnih pitanja ističući kako Turska i Rusija uvijek slijede taj put u rješavanju pitanja, uključujući i sirijsku krizu.



Osvrnuo se i na informacije da će režim sirijskog predsjednika Bashara Al-Assada u Idlibu izvesti operaciju. Lavrov je tom prilikom ponovio kako je zona deeskalacije sukoba u Idlibu formirana uz određene uslove.



"One oružane grupe koje ne žele ostati teroristi, trebaju se odvojiti od terorista", dodao je Lavrov.



Lavrov je u Ankari govorio i o američkim sankcijama Rusiji, Turskoj i Iranu i tom prilikom izjavio kako se sankcije primjenjuju zemljama uključenim u proces iz Astane.



"Žele spriječiti dobijanje konkretnih rezultata u procesu iz Astane", dodao je Lavrov koji je ukazao na to da Turska, Rusija i Iran pokazuju želju za rješavanjem pitanja sirijske krize.



Ruski ministar je ukazao na značaj poražavanja terorista u regiji ističući kako je jedan od najvažnijih ciljeva Front Al-Nusra.



Govoreći o procesu povratka sirijskih izbjeglica, Lavrov je izjavio kako je iznenađujući stav Zapada kada je riječ o izbjeglicama.



Podsjetio je na ponovno uspostavljanje infrastrukture u dijelovima Sirije, dodavši kako je potrebno podržati proces povratka izbjeglica iz nekoliko zemalja, uključujući i Irak.



Američku politiku implementacije sankcija nazvao je nelegitimnom.



"SAD obično želi u svemu biti vođa. Davanjem novca nastoji dirigovati kada je riječ o globalnim pitanjima. Na međunarodnim tržištima umjesto fer konkurencije, primjenjuje jednostrane protekcionističke sankcije i mjere. Koristi nelojalnu konkurenciju i kažnjava svoje saveznike kako bi pripremio podlogu svojim poduzetnicima. Sankcije SAD-a su protivne svim principima međunarodne trgovine", rekao je Lavrov.



Dodao je kako su protivne i principima i odlukama Ujedinjenih naroda.



Govoreći o načinima kako podnijeti ove nelegitimne prepreke, Lavrov je naveo trgovinu u nacionalnim valutama.



Smatra kako će zloupotreba dolara naposljetku dovesti do smanjenja utjecaja valute.



"Mnoge zemlje će početi odustajati od dolara. Na određeni način će se usmjeriti ka pouzdanijim partnerima", rekao je Lavrov.





(AA)