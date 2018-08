Prva dama Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Melania Trump broji dane do razvoda od supruga Donalda Trumpa, tvrdi bivša zamjenica američkog predsjednika Omarosa Newman.

Newman je u knjizi "Unhinged" (Van kontrole), koja treba biti objavljena, opisala dane provedene u Bijeloj kući. Ona se osvrnula na odnose u Bijeloj kući i između ostalog, tvrdi kako prva dama SAD-a Melanija bira odjeću kojom izražava pasivno-agresivni duh.



"Kada pogledate odjeću koju nosi Melania Trump, vidi se da pobuna u stilu koja ima jedan cilj. Vjerujem da Melania svoj stil koristi da kazni supruga", smatra Newman koja tvrdi kako Melania nosi određenu odjeću da ponizi supruga.



Newman tvrdi i kako je Trump, da bi ispravio vlastite greške, natjerao suprugu da ide u centar u kojem borave imigranti, zbog čega je Melania nosila jaknu na kojoj je pisalo ”I really don’t care” (zaista me nije briga).



Također, bivša savjetnica tvrdi da je brak Trumpovih na ivici i da se Melania želi razvesti čim završi mandat američkog predsjednika.



"Mislim da Melania broji minute do isteka mandata njenog supruga kako bi se mogla razvesti od njega", napisala je Newman.



Newman je bila jedna od rijetkih Afroamerikanki u Bijeloj kući tokom Trumpovog mandata. Podržavala ga je tokom izborne kampanje, a nakon što je izabran na funkciju američkog predsjednika, bila je i njegova asistentica.



Ona je u novoj knjizi u kojoj je opisala dešavanja tokom boravka u Bijeloj kući, američkog predsjednika opisala kao rasistu, a Trump je to demantovao.





(AA)