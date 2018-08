Dvoje ljudi ozlijeđeno je kada je u utorak ujutro u blizini britanskog parlamenta automobil probio sigurnosne zapreke, nakon čega je vozač uhićen, a protuteroristička policija preuzela je istragu o incidentu, objavile su spasilačke službe.

Foto: Reuters

Niti jedna od ozlijeđenih osoba nije teže povrijeđena, a policija navodi kako nastavlja prikupljati činjenice potrebne da bi se detaljnije rasvijetlio slučaj.



"Dok ostajemo otvoreni za sve mogućnosti, protuteroristički odjel Metropolitan policije preuzeo je istragu o incidentu u Westminsteru", objavila je londonska Metropolitan policija na Twitteru.



Ranije je policija priopćila kako je vozač automobila odmah nakon incidenta uhićen, a sve se odvijalo ujutro oko 7,30 sati po srednjoeuropskom vremenu.



Svjedok Jason Williams kazao je kako se automobil snažno zaletio u barijeru na prilazu britanskog parlamenta te da smatra da se radi o namjernom djelu.



"To je vrlo ozbiljan incident", rekao je svjedok novinarima dodavši kako se "iz automobila dizao dim".



Snimke novinara Euronewsa prikazuju policajce koji su uperili oružje u vozilo, a snimke na društvenim mrežama pokazuju kako teško naoružana policija privodi čovjeka u lisicama. Na nekim snimkama vidi se kako biciklist leži na tlu.



"Vidio sam ranjene bicikliste. Vidio sam da desetak ljudi leži na tlu, no nisam vidio poginule", kazao je svjedok Williams.



Londonska hitna služba priopćila je da je dvoje ozlijeđenih s mjesta događaja odvezla u bolnicu. Smatra se da nije riječ o ozbiljnijim ozljedama.



Obližnja postaja podzemne željeznice Westminster zatvorena je, a zgradu parlamenta čuva policija.



Parlament se nalazi na ljetnom odmoru i većina zastupnika nije u zgradi. Premijerka Theresa May nalazi se na odmoru u inozemstvu.



U Britaniji je na djelu druga po rangu sigurnosna prijetnja, označena kao "ozbiljna", što znači da se militantni napad smatra vrlo vjerojatnim.



Prošlog je tjedna jedan muslimanski konvertit priznao kako je smjerao ubiti više od 100 ljudi vozeći kamion kojim bi se zabio u pješake na jednoj od najprometnijih londonskih ulica Oxford Streetu.



U studenome prošle godine 11 ljudi je ranjeno kada se automobil zaletio u pješake u blizini Londonskog prirodoslovnog muzeja, no policija je kasnije objavila kako je riječ o prometnom incidentu.





(Hina)