Državni tajnik Predsjedništva Vijeća ministara Italije Giancarlo Giorgetti izjavio je da bi njegova zemlja mogla da se suoči s ekonomskim napadom sličnim onom na Tursku.

Foto: AA

U intervjuu za lokalni listu ”Libero” u nedjelju, Giorgetti je rekao da očekuju sličnu krizu do kraja avgusta ili početka septembra, pošto je tržišni pad bio pod utjecajem malih ljetnih trgovinskih obima.



”Tokom ljeta tržišni obim je mali, možete postaviti temelje agresivnih inicijativa protiv zemalja. Pogledajte Tursku”, rekao je on.



Giorgetti je rekao da u slučaju takvog napada Italija ima resurse da reaguje, dijelom zahvaljujući velikoj količini privatne štednje.



Talijanski ministar vanjskih poslova Enzo Moavero Milanesi uputio je poruku solidarnosti Turskoj u intervjuu za novine ”Foglio” u subotu.



Milanesi je rekao da se ono što se dešava u Turskoj, također, odnosi na Evropu, navodeći da je turska lira pokazala koliko je važno da Italija ima euro kao valutu.



”Ono što se dešava u Turskoj trebaju pažljivo razmotriti oni koji i dalje sumnjaju da li je valuta poput eura pozitivna stvar ili ne”, rekao je on.





(AA)