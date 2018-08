Turski predsjednik Recep Tayip Erdogan u nedjelju je ocijenio kako je pad turske lire rezultat političke urote protiv njegove države koja će odgovoriti traženjem novih tržišta i saveznika, dok su u krizi njeni odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama, prenose agencije.

Recep Tayyip Erdogan / 24sata.info

- Svrha te operacije je postizanje poraza Turske u svim područjima, od finansija do politike. Ponovo smo suočeni s političkom urotom. Uz Božju pomoć ćemo to riješiti - rekao je on pristalicama okupljenim u gradu Trabzonu na Crnom moru.



- Ako je Washington spreman žrtvovati svoje odnose s Ankarom, Turska će reagirati prelaskom na druga tržišta, nova partnerstva i nove saveznike, na štetu onih koji su pokrenuli ekonomski rat protiv cijelog svijeta, uključujući i našu državu - poručio je Erdogan.



Dodao je kako „preostaje samo reći zbogom onima koji odluče žrtvovati svoje strateško partnerstvo i savez star pola stoljeća sa zemljom od 81 milijuna stanovnika kako bi sačuvali svoje odnose sa terorističkim grupama“.



Turski lider je ponovo apelirao na stanovnike te euroazijske države da prodaju eure i dolare kako bi ojačali domaću liru - prenosi Al Jazeera Balkans.



Turska i Sjedinjene Američke Države su partneri u sklopu NATO-a i Washington ima važnu bazu u Incirliku, na jugu Turske, koju trenutno koristi kao centar za operacije protiv oružane grupe Islamska država Irak i Levant (ISIL).





(FENA)