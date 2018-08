Izraelski premijer Benjamin Netanyahu u nedjelju je od Hamasa zatražio "potpuni prekid vatre" u Pojasu Gaze, u prvim javnim komentarima na još jedan smrtonosni krug nasilja između dvije strane.

Benjamin Netanyahu / 24sata.info

Zvaničnici UN-a i Egipta uložili su napore na osiguranju dugoročnog primirja između Izraela i Hamasa, iako ih izraelski zvaničnici još nisu komentirali.



Od jula su bila tri kruga izbijanja nasilja.



- U jeku smo kampanje protiv terorizma u Gazi. To se neće okončati jednim udarcem. Naš zahtjev je jasan: potpuni prekid vatre. Ne bismo trebali biti zadovoljni s manje od toga - izjavio je Netanyahu na početku redovne nedjeljne sjednice vlade.



- Do sada smo uništili stotine Hamasovih vojnih meta, i svaki val napada izraelskih odbrambenih snaga nanosi teške udarce Hamasu - kazao je.



Netanyahu je pod snažnim političkim pritiskom da djeluje odlučnije protiv Hamasa.



Izrael također pokušava da prekine ispuštanje zapaljivih zmajeva i balona iznad granične ograde s Gazom koji dovode do požara na izraelskim obradivim površinama.



Nezvanično primirje dogovoreno u četvrtak naveče uglavnom se poštuje uprkos ubistvu troje Palestinaca od izraelske vojske tokom pograničnih protesta i sukoba.



Najmanje 168 Palestinaca ubijeno je od izbijanja protesta na granici s Gazom koji su počeli 30. marta, dok ih je većina podlegla izraelskoj vatri tokom demonstracija. Ostali su ubijeni u zračni udarima.



Tokom istog perioda jednog izraelskog vojnika ubio je palestinski snajperista, prenosi AFP.





(FENA)