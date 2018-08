Nekoliko političkih partija u Danskoj traži zatvorsku kaznu za žene koje nose nikab u javnosti.

Foto: 24sata.info

Od 1. augusta u Danskoj je stupio na snagu novi zakon o zabrani nošenja burke i nikaba (haljina koja otkriva samo oči).



Uvođenje ovakve kazne na dnevni red u ovoj zemlji inicirale su tri koalicione političke partije.



Glasnogovornik Narodne parije Martin Henriksen smatra da je potrebno, pored novčane kazne, za one koji ne poštuju zakon, uvesti i zatvorsku kaznu.



Da je potrebno uvesti zatvorsku kaznu smatra i glasnogovornik Partije Liberal Venstre Marcus Knuth.



Od 1. augusta u Danskoj je nastupio novi zakon o zabrani nošenja burke i nikaba (haljina koja otkriva samo oči). Oba odjevna predmeta su rijetka pojava u Danskoj. Još neke evropske zemlje uvele su slične zabrane.



Žene koje nose nikab će biti kažnjene novčanom kaznom do 1.000 kruna (156 dolara), ako se kažnjavanje uzastopno ponavlja mogla bi biti izrečena novčana kazna do 10.000 kruna (1.224 dolara).





(AA)