Washington, dok još nije kasno, mora ostaviti po strani pogrešan stav da naši odnosi mogu biti asimetrični, te prihvatiti da Turska ima alternativu. Ako ne preokrenu taj trend unilateralizma i nepoštovanja počet ćemo tražiti nove prijatelje i saveznike, napisao je između ostalog u članku za "New York Times" predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan.

Recep Tayyip Erdogan / 24sata.info

"Kako Turska vidi krizu sa SAD-om" naslov je članka koji je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan napisao za američki list "New York Times", a u kojem se dotakao posljednjih napetosti u tursko-američkim odnosima.



Erdogan je istakao kako su Turska i SAD strateški partneri i NATO saveznici posljednjih 60 godina, te ukazao na činjenicu da su se dvije zemlje tokom i poslije Hladnog rata rame suočavale sa zajedničkim poteškoćama i izazovima.



"Turska je godinama pristizala u pomoć SAD-u kada god je to bilo potrebno. Kennedyjeva administracija je 1962. godine uspjela ukloniti sovjetske rakete s Kube uklanjajući rakete Jupiter iz Italije i Turske. Nakon terorističkih napada 11. jula, Washington je čekao svoje prijatelje i saveznike da pošalje odgovor počiniteljima ovog zla. Mi smo tada naše vojne jedinice u okviru NATO mirovne misije poslali u Afganistan", poručio je Erdogan, naglasivši kako unatoč svemu tome SAD nije u stanju da shvati i poštuje zabrinutost turskog naroda.



Dodao je kako je partnerstvo dvaju zemalja u posljednjih nekoliko godina izloženo stalnim testovima kroz nesporazume s američke strane.



"Nažalost, naši napori da ovi opasni trendovi promijene smijer kretanja bili su uzaludni. Ako Sjedinjene Američke Države ne počnu poštivati suverenitet Turske i ne dokažu da razumiju opasnosti s kojima se naš narod suočava, naše partnerstvo može biti u opasnosti", rekao je Erdogan.



Reakcija na FETO-ov pokušaj puča daleko od zadovoljavuće



Erdogan je podsjetio kako je Tursku 15. jula 2016. godine napala teroristička organizacija FETO, na čelu s Fetulahom Gulenom koji živi u amerićčkoj državi Pennsylvaniji.



"Pripadnici FETO-a su pokušali izvršiti krvavi udar protiv moje vlade. Te noći su milioni naših stanovnika izašli na ulice, upravo onako kako su, bez sumnje, i stanovnici SAD-a imali osjećaj odanosti domovini nakon Pearl Harbora i 11. septembra. Za slobodu naše zemlje 251 građanin je platio najveću cijenu, među njima je bio i moj dugogodišnji prijatelj koji je vodio moje kampanje Erol Olcok i njegov sin Abdullah Tayyip Olcok. Turski narod je tražio da SAD najoštrije osudi ovaj napad i izrazi solidarnost s demokratskim putem izabranom turskom vladom. SAD to nije učino. Reakcija SAD-a bila je daleko od zadovoljavajuće. Umjesto da stanu uz tursku demokratiju, američki dužnosnici oprezno su pozvali na 'stabilnost, mir i kontinuitet unutar Turske'. Da stvari još budu gore, unatoč postojanja bilateralnog sporazuma nije postignut bilo kakav napredak u vezi sa zahtjevima Turske o izručenju Fetullaha Gulena", poručio je Erdogan.



Još jedno razočarenje u odnosima Turske i SAD-a, kako je naveo Erdogan, jeste američka podrška PYD/YPG-u, sirijskom krilu terorističke organizacije PKK.



"Prema pretpostavkama turskih institucija, Washintgon je posljednjih godina za dostavu oružja PYD/YPG-u koristio 5.000 kamiona i 2.000 transportnih aviona. Moja vlada je ponovo izrazila zabrinutost zbog američkog pružanja podrške u obuci i opremi saveznicima PKK na području Sirije. Nažalost, oglušili su se na naše riječi i u konačnici američko naoružanje korišteno je u napadima na naše civilno stanovništvo, kao i na snage sigurnosti u Siriji, Iraku i Turskoj", podvukao je Erdogan.



Zaštita nacionalnih interesa



Erdogan je naveo kako Washington posljednjih dana poduzima korake kako bi eskalirala napetost s Turskom, a za to koristi hapšenje američkog svećenika Andrewa Brunsona, kojeg je uhapsila turska policija zbog optužbi za pružanje podrške terorističkoj organizaciji.



"Kao što sam Donalda Trumpa i upozorio tokom više naših sastanaka i razgovora, umjesto da se poštuje sudski proces, SAD je iznio otvorene prijetnje protiv prijateljskog naroda i uveo sankcije protiv nekoliko članova moje vlade. Ovakva odluka je neprihvatljiva, iracionalna, kao što je u konačnici stetna za naše dugogodišnje prijateljstvo", napisao je Erdogan, te dodao kako je Turska također uvela sankcije za nekoliko američkih zvaničnika i tako dala svoj odgovor.



Erdogan je naglasio kako će Turska uvijek ostati pri istom principu: "Svaki pokušaj prisiljavanja moje vlade na intervenciju u pravnom procesu, nije u skladu s našim ustavom, kao ni zajedničkim demokratskim vrijednostima."



Dodao je da ako SAD odbije slušati, Turska će nastaviti samo raditi svoj posao.



"Sedamdesetih godina prošlog stoljeća, Turska je pored primjedbi Washingtona ušla na Kipar kako bi spriječila genocid nad etničkim Turcima od strane ciparskih Grka. To što Washington u posljednje vrijeme nije bio u stanju da shvati našu zabrinutost u vezi s prijetnjama koje dolaze sa sjevera Sirije, rezultiralo je dvjema vojnim operacijama zahvaljujući kojima je ISIS spriječen da dođe do granica NATO-a i da YPG bude protjeran iz Afrina. Kao u ovim slučajevima, mi ćemo praviti korake kako bismo zaštitili naše nacionalne interese", naveo je Erdogan.



Turski predsjednik je članak završio sljedećim riječima:



"U vrijeme kada zlo vreba svuda u svijetu, jednostrani koraci koje naš dugogodišnji saveznik pravi protiv Turske samo će nanijeti štetu interesima i sigurnosti SAD-a. Dok još nije kasno, Washington mora ostaviti po strani pogrešan stav da naši odnosi mogu biti asimetrični, te prihvatiti da Turska ima alternativu. Ako ne preokrenu taj trend unilateralizma i nepoštovanja počet ćemo tražiti nove prijatelje i saveznike".





(AA)