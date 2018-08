Brojni roditelji u petak su protestovali pred državnom školom u New Delhiju nakon što je električar u školskim prostorijama silovao sedmogodišnju djevojčicu, saopćila je policija.

Ovaj slučaj seksualnog zlostavljanja otkriven je nakon što je porodica javila da joj djete krvari te je podnijela prijavu policiji u četvrtak.



- Medicinski pregled žrtve je obavljen. Rezultati pregleda ukazuju na čisti slučaj seksualnog zlostavljanja - izjavio je Madhur Verma, portparol policije New Delhija za AFP.



Tridesetsedmogodišnji električar je uhapšen nakon što ga je žrtva prepoznala, dodao je Verma.



Lokalni mediji javili su da je osumnjičeni, koga je škola uposlila prije samo mjesec dana, odvukao djevojčicu u izoliranu prostoriju u školi dok se pripremala da ide kući.



Indija ima sumornu reputaciju seksualnog nasilja. Oko 19.000 napada na maloljetnu djecu prijavljeno je u 2016., ali aktivisti tvrde da ogroman broj slučajeva zlostavljanja nikada ne dođe do policijskih "ušiju" zbog društvene stigme od seksualnog nasilja.



U januaru je osmogodišnja djevojčica preminula nakon što je oteta, odvedena na tajnu lokaciju i danima koletktivno silovana u sjevernoj državi Jammu i Kašmir.



Taj slučaj doveo je do ponovnog uvođenja smrtne kazne za silovatelje djevojčica mlađih od 12 godina.

