Bivši britanski ministar spoljnih poslova Boris Johnson suočen je s istragom u njegovoj Konzervativnoj partiji zbog novinske kolumne u kojoj je žene s burkama uporedio s poštanskim sandučićima i pljačkašima banaka.

Vladajući konzervativci primili su žalbe da Johnsonove tvrdnje krše pravila ponašanja, što po pravilima Konzervativne parije to onda mora ispitati nezavisan panel. Moguća kazna je i izbacivanje iz stranke.



Konzervativna partije potvrdila je danas da je primila žalbe ali je odbila da iznese detalje, navodeći da je proces povjerljiv.



Pravila ponašanje te stranke navode da "članovi treba da daju primer da ohrabre i podstiču poštovanje i toleranciju".



Johnson, koji je prošlog mjeseca podnio ostavku zbog spora oko Brexita, ove sedmice je napisao u Daily Telegraphu da je "apsolutno smiješno da ljudi izaberu da idu unaokolo kao poštanski sandučići". On je naveo da se protivi zabrani burki i odjeće za pokrivanje lica koje nose neke muslimanke, ali i napisao da žene s takvom odjećom "liče na pljačkaše banaka".



Kolumnu su kritikovale muslimanske organizacije, kao i premijerka Theresa Mey koja je tražila od Johnsona da se izvini. On zasad nije rekao da mu je žao.



Raščupani Johnson je jedan od najpoznatijih britanskih političara, popularna ali kontroverzna ličnost poznata po zajedljivim komentarima ali i nesmotrenostima kao kad je stanovnike Papua Nove Gvineje nazvao kanibalima ili ljude iz Liverpoola da se "valjaju" u ulozi žrtve.



Kritičari ocjenjuju da je Johnson iznio tvrdnje o burkama kako bi privukao desno krilo torijevaca. Mnogi očekuju da će liderstvo Therese Mey biti osporeno ako se pregovori s Evropskom unijom o Brexitu ne poboljšaju, a Johnson je jedan od pretendenata da je zamjeni.



On je popularan u antievropskom krilu Konzervativne partije koja je duboko podijeljena po pitanju EU. Njegov kredit među tvrdim pristalicama Brexita je povećan kada je u julu podnio ostavku na mjesto šefa diplomatije i optužio Mey da ubija "san o Brexitu" planom da zadrži bliske ekonomske odnose s Unijom poslije izlaska Velike Britanije u martu.





