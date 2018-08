Politički triler "The President is Missing" kojeg su zajedno napisali bivši američki predsjednik Bill Clinton i jedan od najprodavanijih pisaca današnjice James Patterson dosad je prodan u više od milijun primjeraka u SAD-u, priopćili su nakladnici.

Arhiv / 24sata.info

Clintonov i Pattersonov roman već je tjednima na vrhu najprodavanijih knjiga, prenosi AP.



Radnja romana događa se u Bijeloj kući tijekom cyber napada, gdje predsjednik u ključnom trenutku nestane, a među glavnim likovima je i žena iz Sarajeva. Lik predsjednika Jonathana Lincolna Duncan, Clinton je navodno oblikovao prema sebi.



Svjetski mediji već su u samoj najavi, knjigu nazvali književnom bombom. I dok je Patterson do sada objavio više od 130 knjiga, Clinton je nakon predsjedničkog mandata objavio nekoliko knjiga, no do sada nijedan roman.

(FENA)