Iranski predsjednik Hassan Rouhani poručio je kako će njegova država čvrsto stati protiv prijetnji Sjedinjenih Američkih Država zbog pošiljki nafte, nakon što je Washington vratio ekonomske sankcije Islamskoj Republici.

- Ako Amerikanci žele nastaviti održavati ovu nemoguću ideju, moraju znati i njene posljedice. Ne mogu ni pomisliti kako Iran neće izvoziti naftu koju će drugih uvoziti - kazao je on za državni medijski servis.



On nije naveo koje su posljedice u pitanju, no ranije su iranski zvaničnici prijetili blokadom Hormuškog moreuza, velike trgovačke pomorske rute na Bliskom istoku, sve u znak odgovora na američke poteze.



Washington je te prijetnje odbacio kao blef.



Tokom susreta sa ministrom vanjskih poslova Sjeverne Koreje Rijem Yong-hoom u Teheranu u srijedu, Rouhani je upozorio kako je SAD „nepouzdan i nevjerodostojan“ pregovarački partner koji nije ispoštovao „nijednu od svojih obaveza“, prenosi Al Jazeera Balkans.



Ri je također kazao kako su sankcije Iranu „nepravilne i suprotne međunarodnim standardima“.



Sjeverna Koreja je pod sankcijama SAD-a i UN-a zbog svog programa nuklearnog oružja.



Prva runda ponovo uspostavljenih američkih sankcija za mete je imala avio i autoindustriju, kao i bankarski sistem države. Druga runda koja će udariti energetski sektor azijske države bit će nametnuta 5. novembra.



Države poput Rusije, Kine i Turske, međutim, objavile se kako neće poštivati američke sankcije i nastavit će trgovinu sa Iranom. I evropske države su poručile kako će poštivati nuklearni sporazum sa Iranom iz 2015. i nastaviti sa trgovinom.

