Veliki šumski požar koji je opustošio planinske obronke u južnoj portugalskoj regiji Algavre potrajat će još nekoliko dana prije nego što bude stavljen pod kontrolu, saopćio je u srijedu premijer Antonio Costa.

On je kazao da napore da se ugasi požar, koji je buknuo u petak, ometaju snažnim vjetrovi, duboki kanjoni u regiji i brojne sasušene plantaže eukaliptusa.



Costa se obratio novinarima nakon obilaska štaba portugalske Agencije civilne zaštite, vladinog tijela koje koordinira na gašenju požara.



Civilna zaštita saopćila je da je skoro 1.300 vatrogasaca širom Portugala poslano na područja zahvaćena požarom, što je najveći broj otkako je vatrena stihija izbila.



Premijer Portugala je svjestan mogućih političkih poljedica velikih požara, pogibija 109 osoba u požarima prošle godine skoro je dovela do obaranja njegove vlade.



Costa je priznao da je mnogo više rada potrebno na spriječavanju katastrofalnih požara, uključujuči i sadnju raznih vrsta vegetacije u portugalskim šumama i uspostavu sistema zaštite od požara.



Visoki oblak crnog dima uzdizao se iznad regije Algavre, jedne od vodećih evropskih turističkih destinacija.



Iako su vjetrovi otežali napore vatrogascima, vatrogasni timovi radili su tokom noći kako bi onemogućili vatru da stigne do mjesta Silves, turističke destinacije.



Tropske temperature koje sedmicama zahvataju veći dio Evrope također su u padu, dok je temperatura za Algavre u srijedu prgnozirana na 31 stepen Celziusa.



Zajedno s terenskim ekipama, 13 aviona i više od 380 vatrogasnih vozila angažirano je u gašenju požara.



U susjednoj Španiji, 27 aviona i oko 700 vatrogasaca angažirano je na gašenju požara u blizini Valencije, prenosi agencija AP.

