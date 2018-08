Očekivana ofanziva sirijskih vladinih snaga protiv pobunjenika u pokrajini Idlib mogla bi dovesti do raseljavanja više od 700.000 ljudi, daleko više nego u nedavnoj bici na jugozapadu Sirije, navodi grupa zdravstvenih agencija pod vodstvom UN-a u mjesečnom izvještaju.

Foto: Arhiv

Brojne sirijske bitke okončane su sporazumima o odlasku boraca ili njihovih porodica u pokrajinu Idlib, gdje je priliv raseljenih ljudi skoro udvostručio broj stanovnika na oko 2,5 miliona ljudi.



Ujedinjene nacije tvrde da je ta pokrajina postala "odlagalište" evakuiranih ljudi.



U svom redovnom mjesečnom zdravstvenom biltenu, koji je objavila grupa zdravstvenih agencija predvođenih Svjetskom zdravstvenom organizacijom, navodi se da se humanitarni radnici pripremaju za bitku za Idlib.



- Pojačana neprijateljstva očekuju se na sjeverozapadu zemlje u predstojećem periodu i mogla bi rezultirati raseljavanjem od 250.000 do 700.000 ljudi u Idlibu i okolnim regijama - navodi se u izvještaju.



- To će izazvati pojačanu potrebu za humanitarnom pomoći ranjivim kategorijama stanovništva i zajednicama koje prihvataju raseljene, a posebno zdravstvenim službama - navodi se u izvještaju.



Između sredine juna i kraja jula, 184.000 ljudi je raseljeno borbama na jugu zemlje i sporazumima o prekidu borbi u toj regiji. Među raseljenim, više od 10.000 ljudi otišlo je u Idlib i sjevernu pokrajinu Aleppo, navodi se u izvještaju.



U više navrata UN je upozoravao na opasnost od napada na Idlib. Sirijski predsjednik Bashar al-Assad izjavio je u intervjuu za ruske medije prošlog mjeseca da će pokrajina Idlib biti prioritet za njegove snage.



Regionalni humanitarni koordinator UN-a Panos Moumtzis izjavio je u junu da bi kompletno stanovništvo Idliba od 2,5 miliona ljudi bilo raseljeno i krenulo bi prema turskoj granici ukoliko dođe do velike bitke.



Takva bitka bila bi znamo kompliciranija i brutalnija od svega viđenog u sedmogodišnjem sirijskom ratu, kazao je on, prenosi Reuters.





(FENA)