Koordinator za humanitarnu pomoć Ujedinjenih nacija (UN) Jamie McGoldrick traži od izraelskih vlasti da odmah dozvole transport goriva i plina u Gazu čija nestašica utječe na funkcionisanje službi vodosnabdijevanja, zdravstva i sanitarija koje su od vitalnog značaja za stanovnike Gaze, navedeno je u saopćenju za javnost Ureda UN-a za koordinaciju humanitarne pomoći (OCHA).

Jamie McGoldrick / 24sata.info

- Ograničavanje transporta prijeko potrebnog goriva u Gazu predstavlja opasan čin, s ozbiljnim posljedicama na prava ljudi u Gazi. Životi dva miliona ljudi, od kojih polovinu čine djeca, su u pitanju. Neprihvatljiva je činjenica da su Palestinci u Gazi više puta lišeni najosnovnijih elemenata dostojanstvenog života – rekao je McGoldrick.



Od 2. augusta, izraelske vlasti su zabranile transport goriva u pojas Gaze, radi pooštravanja ograničenja na uvoz i izvoz što je uslijedilo nakon slične zabrane koja je trajala od 16. do 24. jula. Prema izraelskim vlastima, intenziviranije mjere dolaze kao odgovor na lansiranje zapaljivih zmajeva iz Gaze u Izrael, što je izazvalo veliku imovinsku štetu.



Gorivo, koje je dostupno i samo čeka na dozvolu za transport od izraelskih vlasti, neophodno je za pokretanje rezervnih generatora te za 46 kritičnih objekata širom Gaze kako bi se obezbijedilo funkcionisanje glavnih bolnica i odjela za vodosnabdijevanje i sanitaciju u naredna četiri dana.



Na oko 40 od ukupno 132 postrojenja za vodovod i kanalizaciju, zalihe goriva su dovoljne za samo jedan do dva dana. Najmanje 1,2 miliona Palestinaca je u neposrednom riziku od mogućeg izlijevanja kanalizacije iz 41 fekalne crpne stanice u pojasu Gaze.



Bolnice i druge zdravstvene ustanove su primorane da smanjuju broj operacija, a pet bolnica se suočava s mogućim zatvaranjem u naredna tri dana, navodi se u saopćenju OCHA-a. Više od 1,6 miliona Palestinaca mogu trpiti zbog nestašice goriva u 54 glavne zdravstvene ustanove.



- Gazi očajnički treba dugoročnije rješenje kako bi se ovaj ciklus ponovljenih ili pogoršanih kriza mogao prevazići, uključujući i to da palestinske vlasti daju prioritet transportu goriva za osnovne usluge. Dok se to ne dogodi, Izrael mora promijeniti svoju odluku i dozvoliti uvoz goriva u Gazu, dok donatori moraju finansirati uvoz goriva za hitne slučajeve kako bi se izbjegli pojava i širenje bolesti te drugi veliki problemi javnog zdravstva - zaključio je McGoldrick, prenosi WAFA.





(FENA)