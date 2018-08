Predsjedavajući bitanske vladajuće konzervativne stranke i bivši ministar vanjskih poslova Boris Johnson izrazio je u utorak žaljenje zbog novinske kolumne u kojoj je napisao da žene koje nose burke izgledaju kao "poštanska sandučad" i pljačkašice banaka.

Boris Johnson / 24sata.info

Johnson, koji je podnio ostavku u vladi prošlog mjeseca u sporu oko Brexita, napisao je te komentare u članku u novinama Daily Telegraph objavljenom u ponedjeljak.



Johnson je napisao da se protivi zabrani nošenja burki i marama koje pokrivaju lice, ali je dodao da je "apsolutno smiješno da žene biraju da hodaju uokolo kao poštanska sandučad".



Njegov članak izazvao je kritike muslimanskih grupa i ostalih političara - među kojima i nekih iz redova konzervativaca.



Johnson je bivši gradonačelnik Londona i jedan od najpoznatijih britanskih političara. On je podnio ostavku na položaj ministra vanjskih poslova u julu, optužujući premijerku Theresu May da je "ubila san o Brexitu" svojim planom da zatraži tješnje ekonomske veze s Evropskom unijom nakon britanskog napuštanja bloka u narednoj godini.



Ostavka je učvrstila poziciju Johnsona kao čelnika pro-Brexit krila Konzervativne stranke, koja je duboko podijeljena oko pristupa prema EU.



Mnogi očekuju da će se May suočiti s izazovima njenom čelništvu ukoliko se posrnuli pregovori o Brexitu ne poboljšaju - a veoma je vjerovatno da će Johnson biti među glavnim kandidatima da je naslijedi. Neki sumnjaju da Johnsonovi komentari o burkama imaju za cilj ojačati njegovu poziciju među desničarskim članovima stranke, prenosi Asociated Press.





(FENA)