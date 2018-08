Stopa podrške britanskoj premijerki Theresi May u bavljenju pregovorima o Brexitu pala je na 22 posto među britanskim glasačima, na najnižu do sada zabilježenu stopu, sudeći po anketi međunarodnog zavoda za istraživanje javnog mnijenja ORB.

Theresa May / 24sata.info

Stopa odobravanja rada vlade u pregovorima o Brexitu iznosila je čak 55 posto u prvoj polovini 2017., ali je od tada opadala dok se vlada bori da postigne sporzum o britanskim budućim odnosima s Evropskom unijom.



Sudeći po anketi provedenoj među oko 2.000 osdraslih osoba, 60 posto glasača nije uvjereno da će May postići pravi sporazum, naspram 56 posto iz prošlog mjeseca, dok 22 posto smatra da će ona postići pravi sporazum. Ostali su rekli da ne znaju da li će taj sporazum biti pravi ili ne.



Uz nešto više od osam mjeseci prije nego što bi Britanija trebala napustiti blok, 29. marta 2019., vlada Therese May, parlament i poslovna zajednica ostaju duboko podijeljeni oko toga u kakvoj bi se formi Brexit trebao odvijati.



Planovi May da održi bliske trgovinske veze s EU gurnuli su njenu vladu u krizu prošlog mjeseca i pojavile su se spekulacije da bi njeno čelništvo moglo biti osporeno nakon ostavki dvojice visokih ministara, u znak protesta, prenosi Reuters.





(FENA)