Broj zaposlenih u novinarskoj profesiji diljem SAD-a nastavlja padati, prvenstveno zbog gubitka radnih mjesta u štampanim medijima.

Iako je u digitalnim medijima zabilježen rast zaposlenosti, ukupno gledano to je nedovoljno kako bi se nadoknadio pad u cjelokupnom sektoru, pokazuje analiza koju je objavio Pew Research Center.



Od 2008. do 2017. zaposlenost u redakcijama u SAD-u pala je za 23 posto. U 2008. godini oko 114.000 djelatnika radilo je u novinama, na radiju i televiziji. Do 2017. godine taj broj se smanjio za oko 27.000, pa je u tom trenutku u američki medijima radilo oko 88.000 zaposlenika.



U redakcijama novina tokom ovog razdoblja broj radnika smanjen je za čak 45 posto, s oko 71.000 zaposlenika u 2008. na 39.000 u 2017. godini.



Značajni rast zaposlenosti dogodio se samo u digitalnim medijima. Od 2008., broj zaposlenika u ovim medijskim redakcijama povećan je za 79 posto, odnosno sa 7.400 radnika na oko 13.000 u 2017. godini.





(FENA)