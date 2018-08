Rusko ministarstvo vanjskih poslova imenovalo je američkog glumca Stevena Seagala specijalnim izaslanikom za rusko-američke humanitarne odnose i to je uloga koja bi trebala produbiti odnose na polju kulture, umjetnosti, te mladih ove dvije države.

Foto: 24sata.info

Majstor borilačkih vještina i zvijezda akcijskih filmova 2016. godine dobio je rusko državljanstvo, a nedavno su mediji pisali kako je optužen i za silovanje.



Radio Slobodna Evropa prenosi pisanje svjetskih medija o novoj ulozi Seagala u popravljanju rusko-američkih odnosa.



Agencija Reuters je objavila da je Rusija imenovala Seagala za specijalnog izaslanika Sjedinjenih Američkih Država, podsjećajući da je predsjednik Rusije Vladimir Putin 2016. godine predao ruski pasoš američkom glumcu, rekavši kako se nada da će poslužiti kao simbol popravljanja narušenih odnosa između Moskve i Washingtona.



Od tada, američko-ruski odnosi su se samo pogoršali jer su američke obavještajne agencije optuživale Moskvu da se upliće u Trumpovu utrku za Bijelu kuću, što su navodi koje Rusija odbija. Također, ove dvije zemlje se ne slažu oko Sirije i Ukrajine.



Rusko ministarstvo vanjskih poslova uporedilo je novu Seagalovu ulogu s UN-ovim ambasadorom dobre volje, te navelo da glumac, koji je poznat po svojim borilačkim vještinama, neće biti plaćen za ovaj posao, navodi agencija.



Seagal, koji se ponekad pojavljuje na ruskoj državnoj TV kako bi govorio o svojim stajalištima i karijeri, je prema TV stanici RT, koju podržava Kremlj, pozdravio imenovanje.



"Uvijek sam jako želio da učinim sve što mogu da pomognem u poboljšanju rusko-američkih odnosa", izjavio je Seagal. "Neumorno sam radio u ovom smjeru dugi niz godina i sada sam vrlo zahvalan što to i službeno činim.”



The Washington post podsjeća da je u novembru 2016. godine Seagal, koji je rođen u Michiganu, posjetio ruskog predsjednika Vladimira Putina u Kremlju, kako bi primio neobičan poklon: svoj ruski pasoš.



Kao vezu Post navodi činjenicu da je Seagalova baka rođena u Vladivostoku, te da glumac i ruski predsjednik dijele strast za borilačke vještine.



Međutim, Seagal se suočio s kritikama zbog njegove bliskosti s ruskim čelnikom. Pohvalio je, na primjer, Putinovu aneksiju Krima, a prošle godine, Kijev mu je zabranio ulazak u Ukrajinu. No, u subotu je Rusija opet počastvovala Seagala, ovoga puta pozicijom specijalnog izaslanika.



BuzzFeed News je 2015. godine izvijestio je da je dvije godine ranije, Putin predložio predsjedniku Baracku Obami da učiniti Seagala počasnim ruskim konzulom u Kaliforniji i Arizoni. "Naša je reakcija bila:" Mora da se šališ", rekao je američki dužnosnik za Baz Fid, pozivajući se na ponudu.



Ukrajina je u maju prošle godine zabranila Seagalu ulazak u zemlju sljedećih pet godina, jer ga smatraju prijetnjom po nacionalnu sigurnost, objavio je ranije RFE.



Nakon što je u novembru 2016. godine dobio rusko državljanstvo, javno je podržavao nezakonitu aneksiju ukrajinskog poluotoka Krima.



Moskva je preuzela kontrolu nad Krimom u martu 2014. godine i podržala separatiste u istočnoj Ukrajini u borbi u kojoj je poginulo više od 9.750 osoba.



Sjedinjene Države i Evropska unija nametnule su tada sankcije Rusiji u znak osvete zbog njihovih djelovanja u Ukrajini.



O bliskim odnosima zvijezde borilačkih vještina, koji je stekao svjetsku slavu zahvaljujući ulogama iz 1980-ih i 90-ih godina, i ruskog predsjednika dovoljno govori i njegova izjava nakon primljenog državljanstva, u kojoj je okarakterizirao Putina kao vodećeg svjetskog lidera, piše BBC.



Rusko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je na svojoj službenoj Facebook stranici, kako je neplaćena pozicija slična ambasadoru dobre volje Ujedinjenih naroda, te da će Seagal promovirati odnose SAD-Rusije "u humanitarnoj sferi", navodi BBC, podsjećajući da je zvijezda filma The Flight of Fury, još uvijek popularan među ruskom publikom, nedavno branio rusku vladu zbog tvrdnji da je upletena u američke izbore 2016. godine.



Ovaj medij piše kako je Seagalu odobreno državljanstvo Srbije 2016. godine, nakon nekoliko posjeta ovoj balkanskoj zemlji.



On je također jedna od holivudskih zvijezda kojeg je nekoliko žena optužilo za navodni seksualni prijestup nakon kampanje #MeToo, što je on porekao.



O optužbama za silovanje početkom godine pisali su mnogi svjetski mediji. Guardian je napisao da je Regina Simons koja je svojevremeno pokušavala da izgradi glumačku karijeru, optužila glumca i producenta Seagala za silovanje.



Rekla je da ju je Seagal silovao na zabavi organizovanoj povodom filma "On Deadly Ground" kada je imala 18 godina, dodajući da ju je napao na svom krevetu dok je gledala fotografiju njegove supruge na noćnom ormariću.



Ovaj napad glumica je okarakterizirala „grabežljivim, veoma agresivnim i traumatičnim“.



Seagal je i ranije optuživan za slično, nedolično, ponašanje.





(FENA)