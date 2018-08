Više od 740 vatrogasaca u Portugalu, gdje se bilježe rekordne temperature, pokušava da ugasi šumski požar na jugu ove zemlje.

Foto: 24sata.info

Službe civilne zaštite poslale su putem SMS-a upozorenje građanima na rizik od požara u pojedinim regionima, uključujući region oko Lisabona, prenosi AP.



U odmaralištu nedaleko od Lisabona, popularnom Kaškaišu, električna mreža preopterećena je zbog velike upotrebe klima uređaja, zbog čega je u petak uveče došlo do nestanka struje na nekoliko sati.



U Lisabonu je izmjerena temperatura od 43 stepena, javljaju agencije.



Požar je počeo u petak u brdovitoj oblasti na jugu regiona Algarve, gdje su zvaničnici morali da evakuiraju sva sela, a u gašenju je učestvovalo 10 kanadera.



Topli zrak iz Sjeverne Afrike uzrokovao je najteži toplotni talas na Iberijskom poluostrvu od 2003. godine, koja je bila i godina u kojoj je zabilježeno najviše šumskih požara.



Samo ove sedmice u Španiji je umrlo troje ljudi od posljedica visoke temperature - dvije osobe su preminule od toplotnog udara u Mursiji na jugoistoku, dok je jedan muškarac preminuo u Barceloni.



Španska vojska pomaže hitnim službama u borbi protiv požara u Nervi na jugu Španije, ali taj požar još nije lokaliziran. U požaru koji je izbio nedaleko od Madrida dvije osobe su povrijeđene, a šest kuća je oštećeno.



Visoke temperature uzrokovale su požare i u brojnim evropskim zemljama od Grčke do Finske.



Prošlog mjeseca u Grčkoj je u istočnoj Atiki od požara stradala 91 osoba.



Najteža suša u posljednjih 10 godina uzrokovala je sušenje rijeka u Holandiji, a pogodila je i poljoprivrednike u Njemačkoj.



Polja pšenice uništena su širom sjeverne Evrope, što je podiglo cijene te žitarice.



U Skandinaviji temperature su do prije nekoliko dana bile veoma visoke, u Švedskoj su zabilježene rekordne temperature, kao i u Finskoj u kojoj je živa dostizala 30 stepeni, iako je prosječna temperatura za to doba godine 19.





(FENA)