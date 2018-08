Savezni sudac iz Washingtona John Bates naredio je administraciji američkog predsjednika Donalda Trumpa da opet pokrene program DACA koji je onemogućavao deportaciju imigranta koji su u Sjedinjene Američke Države ušli ilegalno kao djeca, prenose agencije.

Donald Trump / 24sata.info

Bivši američki predsjednik Barack Obama uveo je program DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) 2012. godine, a nastojanje njegova nasljednika u Bijeloj kući da ga ukine udruge za zaštitu ljudskih prava i druge organizacije pokušavaju sudskim putem osporiti od 12 marta.



Sudac Bates objavio je odluku u petak navečer, ali je dao administraciji rok za žalbu do 23. augusta.



Isti je sudac u aprilu odlučio da nema razloga za prekid programa i odobrio je administraciji rok od 90 dana da ponudi bolja objašnjenja zašto bi taj program trebao biti okončan i zato neće odobravati novi rok, objasnio je Bates, prenosi Al Jazeera.



Program DACA, koji obuhvaća najmanje 700.000 mladih ljudi, zvanih "sanjari", štiti te mlade ljude od deportacije i daje im dozvolu rada na dvije godine, nakon čega moraju ponovno zatražiti da budu obuhvaćeni programom.



Predsjednik Trump ponavljao je da će podržati DACA-u ako zastupnici izglasaju gradnju zida na američko-meksičkoj granici i usuglase se s izmjenom useljeničkog zakona prema kojem bi pravo ulaska u SAD imali oni koji to zaslužuju.



Američki Kongres dosad nije uspio donijeti zakon o sudbini "sanjara" niti odlučiti o načinu na koji bi ti ljudi mogli zatražiti državljanstvo.



Ako odluka donesena na sudu u petak stupi na snagu, administracija će je morati prihvatiti, piše agencija dpa.





(FENA)