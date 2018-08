Američki predsjednik Donald Trump rekao je na skupu u Pennsylvaniji da je veliki dio medija plasira "lažne vijesti" i da su oni "neprijatelji naroda".

"Oni sve mogu da pogoršaju jer su to lažne vijesti, koje izazivaju gađenje", rekao je Trump na skupu u gradu Wilkes-Barre u Pennsylvaniji.



On je rekao da je pogrešno optužen da je kasnio na sastanak sa britanskom kraljicom Elizabetom Drugom tokom posjete Engleskoj u julu, ističući da je upravo ona ta koja je kasnila, a ne on.



Trump je, također, branio svoju odluku da putuje u Helsinki gdje se sastao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, kao i sastanak u junu sa liderom Sjeverne Koreje Kim Jong Unom.



Prošle sedmice, Trump je kritikovao američke medije nakon objavljivanja podataka o unutrašnjem radu vlade čime su mnogi ljudi dovedeni u opasnost, kao i zbog negativnog prikaza aktuelne administracije.



On je naglasio da je 90 odsto vijesti, koje se tiču njegove administracije, negativno "uprkos činjenici da su postignuti odlični rezultate".



Najčešće se Trumpova kritika odnosi na CNN, čijem je novinaru zabranjen ulaz na pres konferenciju 26. jula u Bijeloj kući zbog postavljanja predsjedniku "neumjesnih" pitanja.





