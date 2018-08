Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak kako se nada skorašnjem susretu s Kim Jong Unom i zahvalio sjevernokorejskom čelniku što je poslao posmrtne ostatke američkih vojnika ubijenih u Korejskom ratu iz perioda 1950-53. godine u Sjedinjene Države.

Donald Trump / 24sata.info

- Hvala vam predsjedniče Kim što ste održali riječ i pokrenuli proces slanja u domovinu posmrtnih ostataka naših velikih i voljenih palih boraca! Nisam iznenađen što ste poduzeli takvu vrstu akcije - napisao je Trump u poruci na Twitteru.



- Također, hvala vam na divnom pismu. Nadam se skorom susretu - navodi Trump, bez dodatnog pojašnjavanja.



Kim je obećao vratiti posmrtne ostatke američkih vojnika na istorijskom samitu dvojice čelnika u junu u Singapuru, tokom koga se Sjeverna Koreja također obavezala da će raditi na potpunoj denuklearizaciji Korejskog poluotoka.



Kim je poslao pismo Trumpu sredinom jula u kome navodi kako se nada da će doći do drugog sastanka između dvojice čelnika, ali je nejasno da li je to "divno pismo" koje je Trump danas spomenuo.



Na svečanoj ceremoniji u vojnoj bazi na Havajima, Sjedinjene Države su primile posmrtne ostatke za koje se vjeruje da su američki vojnici ubijeni u Korejskom ratu i zahvalile se Sjevernoj Koreji što je ispunila obećanje s junskog samita da će ih predati.



Potpredsjednik Mike Pence pozdravio je vraćanje posmrtnih ostataka kao uspjeh istorijskog samita Trumpa i Kima. Kritičari, ipak, tvrde da do sada nije ostvarena nijedna mjera ka denuklearizaciji Korejskog poluotoka obećana na samitu.



- Znam da je predsjednik Trump zahvalan što je predsjednik Kim održao svoju riječ, i danas smo svjedoci da je to opipljiv napredak u našim naporima ostvarenja mira na Korejskom poluotoku - izavio je Pence, čiji se otac borio u Korejskom ratu.



Više od 7.000 američkih vojnika nestalo je u akciji tokom Korejskog rata. Oko 5.300 njih vode se kao nestali na teritoriji koja je sada Sjeverna Koreja.



Među ostalim zemljama pod komandom Ujedinjenih nacija koje su također izgubile vojnike koji se još vode kao nestali su Velika Britanija, Australija i Kanada, prenosi Reuters.



(FENA)