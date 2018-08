Stotine Danaca protestirali su u Kopenhagenu u znak protesta zbog najnovije zabrane pokrivanja lica u javnosti, optužujući vladu da krši prava žena da se oblače kako hoće.

Foto: 24sata.info

U danskom parlamentu u maju je donijeta ta zabrana, čime se Danska pridružila pojedinim zemljama Evropske unije koje su usvojile takve zabrane, prenosi agencija Reuters.



Pojedini učesnici protesta nosili su hidžabe i burke, a marširali su od centra Kopenhagena do policijske stanice na rubu grada.



"Moramo da pošaljemo signal vladi da nećemo dozvoliti diskriminaciju i zakon koji posebno pogađa vjerske manjine", rekla je jedna od učesnica protesta.



Po novom zakonu, policija ima pravo da naredi ženama da sklone maramu s lica ili da napuste javno mjesto, a kazne za to kreću se od 160 do 1.600 američkih dolara, prenosi Al Jazeera Balkans.





(FENA)