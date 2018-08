Turska bi uskoro mogla ponovo da uvede smrtnu kaznu, izjavio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan tokom sahrane žene i bebe koje su poginule u eksploziji mine na putu.

On je u turskom gradu Sivasu obećao da će "do posljednjeg teroriste" nastaviti sa borbom protiv Radničke partije Kurdistana.



Erdogan je ponovio da ne bi oklijevao da odobri uvođenje smrtne kazne ukoliko bi turski parlament usvojio zakon kojim bi se to i odobrilo, javio je AP.



Turske vlasti krive kurdske pobunjenike za napad, koji se jučer dogodio u gradu Juksekova, blizu granica sa Irakom i Iranom.



Mlada žena je poginula na licu mjesta, dok je njen sin star 11 mjeseci preminuo u bolnici.



Smrtna kazna u Turskoj nije izvršena još od 1984. godine, a ukinuta je 2004. godine, kao dio procesa pristupanja EU.





