Meteorološka stranica Severe Weather Europe jučer je najavila da se ovog tjedna na Pirinejskom poluotoku očekuju iznimno visoke temperature, koje bi mogle prijeći i 45°C, a tada su dodali i kako se radi o modelu prognoze koji će se s većom sigurnošću moći potvrditi kasnije kroz tjedan.

Foto: Agencije

Danas su pak objavili kako je ekstremni toplinski val potvrđen za Pirinejski poluotok te kako će temperature doseći i vrijednosti od gotovo 50°C.



Takve temperature posebno se očekuju u pojedinim dijelovima zapadne Španije te u središnjim dijelovima Portugala.



Prognostičarski model potvrdio ekstremno visoke temperature



Javljaju kako je posljednji model potvrdio razvoj ekstremnog toplinskog vala na Pirinejskom poluotoku krajem ovog tjedna. Prognoziraju kako će se temperature na nadmorskoj visini oko 1500 metara kretati od 30 do 31°C, ali kako će te vrijednosti porasti krajem tjedna.



Od petka do nedjelje tako se očekuje da će maksimalne popodnevne temperature dosezati vrijednosti od 25 do 50°CC u zapadnoj Španiji i središnjem Portugalu.



U tim dijelovima Španije se u petak primjerice očekuju maksimalne vrijednosti temperature od 44 do 46°C a u Portugalu od 45 do 49 °C.



U nedjelju se pak očekuju temperature od 44 do 47°C za navedene dijelove Španije te od 47 do 51°C za navedene dijelove Portugala.



Čini se kako će u nedjelju temperature neznatno oslabjeti te će se u Španiji kretati od 42 do 45°C odnosno od 46 do 50 °C u Portugalu, prenosi Index.



Severe Weather Europe upozorava kako se radi o ekstremnim vremenskim uvjetima koji mogu znatno pojačati opasnost od požara te pozivaju stanovnike na oprez.



(24sata.info)