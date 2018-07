Dva požara divljala su vinogradima i brdima s niskim rastinjem, prijeteći oko 10.000 domova u sjevernoj Kaliforniji u utorak - u još jednom frontu očigledno beskonačnih ljetnih požara koji su razorili neke on najživopisnijih dijelova te savezne države.

Dva požara koja su se proširila oblastima Mendocino i Lake spalila su nekoliko kuća u ponedjeljak navečer na površini od 277 kvadratnih kilometara ruralnog zemljišta.



Oko 160 kilometara sjevernije, takozvani Carr požar spalio je više od 800 kuća i ubio je šest ljudi, postajući deveti najdestruktivniji požar u istoriji Kalifornije, kazao je Scott McLean, portparol odjela za šumarstvo i zaštitu od požara Kalifornije.



U oblasti Lake, objavljeno je naređenje za evakuaciju 4.700 mještana mjesta Lakeport, skupa s nekim manjim zajednicama u Nacionalnom parku Mendocino. Ukupno je 10.000 ljudi upozoreno na nadolazeću vatru, saopćili su vatrogasni zvaničnici.



Lakeport, sjeverno od San Francisca, oblasno je sjedište i popularno je odredište za nautičare i ribolovce na obalama jezera Clear Lake. U ponedjeljak navečer to je bio grad duhova s napuštenim glavnim ulicama.



Još sjevernije, policija je saopćila da je pet ljudi uhapšeno pod sumnjom da su ušli u oblasti u kojima je evakuirano stanovništvo zbog golemog požara u okolini Reddinga.



Taj požar, u kome su poginula dva vatrogasca i četvero civila, među kojima dvoje djece, sada je uništio 818 kuća i oštetio je 165, saopćio je McLean.



Više od 27.000 ljudi evakuirano je iz svojih domova iako je 10.000 ostalih jučer dopušteno da se vrate dok su vatrogasci ojačali linije odbrane na zapadnim obodima požara Carr.



Oko 12.000 vatrogasaca bori se protiv vatrene stihije. Vatrogasni zvaničnici nadaju se da mogu ostvariti napredak u suzbijanju požara, koji je već 23 posto suzbijen.



McLean je izjavio da nema garancija za sigurnost u toj saveznoj državi pogođenoj višegodišnjim sušama koje su pretvorile stabla u krijesnice.



- Sve se može desiti bilo gdje. To je priroda te zvijeri svih ovih požara. Vegetacija je tako suha da treba samo iskrica da je zapali - kazao je on, prenosi Associated Press.



