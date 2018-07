Više od 300 ljudi smrtno je stradalo u julu od katastrofa povezanih s vremenskim neprilikama, u jednom od najpogibeljnijih mjeseci u Japanu u posljednjim godinama.

Prvo su uslijedile rekordne kiše. Vlasti tvrde da je najmanje 220 ljudi poginulo početkom prošlog mjeseca u teškim poplavama i pod klizištima u zapadnom Japanu, dok je još devet osoba nestalo i pretpostavlja se da su poginule. Za njima su uslijedile rekodne vrućine s temperaturama višim od 40 stepeni Celzijusa, i one se smatraju odgovornim za 116 smrtnih slučajeva.



Broj žrtava je visok, čak i za zemlju u kojoj su česti potresi, vulkanske erupcije i tajfuni.



Jedna od najbogatijih zemalja u svijetu, Japan, koristi naprednu tehnologiju kako bi se što bolje odbranio od prirodnih katastrofa. Rijeke se su ograđene visokim zidovima i nasipima kako bi se spriječilo njihovo izlivanje iz korita. Neboderi, izgrađeni na sistemima apsorbovanja šoka, dizajnirani su da se njišu umjesto da se ruše u potresima.



Moćne katastrofe probile su, ipak, i takvu naprednu odbranu.



U zapadnom Japanu registrovane su najteže kišne padavina u toj zemlji za prvu sedmicu jula. Topao i vlažan zrak s Pacifičkog okeana intenzivirao je ljetni kišni front, izazivajući obilne kiše, navodi Japanska meteorološka agencija. Tajfun je prije toga povisio nivoe vode.



To je najviša brojka smrtnih slučajeva od velike oluje u 1982., sudeći po websiteu Nippon.com.



Otprilike polovina žrtava je iz prefekture Hiroshima, gdje je više od 100 smrtnih slučajeva nadamašilo 77 poginulih pod klizištima u istoj prefekturi u 2014. Također je teško pogođena prefektura Okinawa, gdje je nasip probijen u gradu Kurashijki, a vodena bujica je plavila kvartove.



Za poplavama su uslijedile tropske temperature. Živa u termometru dostigla je 41 stepen Celzijusa 23. jula u Kumagayi, gradu 65 kilometara sjeverozapado od Tokija, najviša ikada registrovana u Japanu.



Temperatura je istog dana iznosila 39 stepeni u Tokiju, prenosi Associated Press.



