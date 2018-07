Voditeljici muslimanskog ljetnog kampa i učenicima u njenoj pratnji naloženo je da napuste javni bazen u američkom Wilmingtonu, nakon čega se gradonačelnik izvinio djeci i obećao da će istražiti cijeli slučaj.

Ilustracija / 24sata.info

Direktorica akademije u saveznoj državi Delaware, Tahsiyn Ismaa’eel kaže kako je istjerana s bazena skupa s učenicima te da su predstavljeni kao "problematični", nakon što je insistirala da provede cijeli dan na bazenu s grupom djece za koju se brine.



Britanski list 'Independent' prenosi da su gradski zvaničnici izjavili kako će se u istrazi razmotriti da li je došlo do povrede zakona protiv diskriminacije koji su na snazi u državi.



Direktorica akademije Ismaa’eel obično je tri puta sedmično vodila djecu s ljetnjeg programa arapskog pisma na najbliži bazen u gradu, Foster Brown, tokom protekle tri godine.



Međutim, ovog ljeta je situacija bila drugačija. Po riječima Ismaa'eel, grupa je bila maltretirana najmanje šest puta od kraja mjeseca juna, i to zbog odjeće koju su djeca nosila prilikom kupanja, poput dugih šorceva i marama na glavi, prenosi Al Jazeera.



Ismaa'eel je bila primorana polovinom prošlog mjeseca odvesti svoje učenike do drugog gradskog bazena, Eden Park, gdje način njihovog odijevanja nije dovođen u pitanje.



Grupa koja zastupa prava muslimana u državi 'Muslim Advocates', uputila je protestno pismo gradskim vlastima prošle sedmice uime škole, rekavši da je došlo do povrede saveznih i državnih zakona protiv diskriminacije i pozivajući ih da provedu istragu o ovom slučaju.



(FENA)