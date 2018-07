Smrtonosni šumski požar koji ovih dana hara sjevernom Kalifornijom proširio se, upozorili su zvaničnici, uprkos tome što se hiljade vatrogasaca bore protiv njega.

Foto: AFP

Vjetrovi "promjenljivog smjera" i suho vrijeme doveli su do širenja požara Carr u nedjelju ujutru po lokalnom vremenu, saopćili su vatrogasci.



To je jedan od osam velikih šumskih požara koji trenutno divljaju tom američkom saveznom državom.



U požaru u oblasti Shasta u sjevernoj Kaliforniji do sada je poginulo šest ljudi, među kojima dvoje djece i njihova baka.



Melody Bledsoe (70), Emily Roberts (5), i James Roberts (4), poginuli su se kada su se našli na putu kretanja požara dok su se spremali napustiti svoju kuću u mjestu Redding, oko 240 kilometara sjeverno od Sacramenta, u četvrtak.



Čelnik odjela za šumarstvo i zaštitu pd požara (CalFire) Ken Pimlott izjavio je novinarima da su vatrogasci primijetili "plamene kovitlace" - nešto što se doslovno može opisati kao tornado".



Vatra je pretvorena u "niz razornih aktivnosti" potpomognuta snažnim vjetrovima, "čupajuči stabla, uništavajući vozila i blokirajući djelove autoputeva", kazao je on.



Ukupno 38.000 ljudi evakirano je iz oblasti Shasta. Guverner Kalifornije Jerry Brown proglasio je vanredno stanje u toj oblasti, kao i u još tri ostale.



Američki predsjednik Donald Trump odobrio je saveznu pomoć za te oblasti.



Carr je najveći od osam šumskih požara koji divljaju u Kaliforniji i 90 širom zemlje, sudeći po Nacionalnom međuagencijskom centru za požare.



Trenutno se 12.000 vatrogasaca bori s vatrenim stihijama širom te savezne države.



Šumski požari česta su pojava u Kaliforniji tokom dugih i suhih ljeta u toj državi.



Eksperti, ipak, upozoravaju da je ovo najteži početak sezone požara u posljednjih deset godina - djelimično i zbog suše iz perida 2012-17. gdine koja je uništila velike količine vegetacije.



Klimatski naučnik UCLA-e Daniel Swain izjavio je za Los Angeles Times da je veći dio vegetacije u državi dostigao "eksplozivne" nivoe sasušenosti.



U decembru je guverner Jerry Brrown nakon razornih požara izjavio da su šumski požari izazvani klimatskim promjenama postali "nova normala" i da se požari "mogu desiti svakoga dana u svakih nekoliko godina", prenosi BBC.





(FENA)