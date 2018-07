AG Sulzberger, izdavač New York Timesa, upozorio je američkog predsjednika Donalda Trumpa da su njegovi verbalni napadi na štampu otežali novinarima da obavljaju svoj posao, posebno u zemljama s autoritarnim režimima.

Donald Trump / 24sata.info

Sulzberger je kazao da je poručio Trumpu tokom sastanka u Bijeloj kući da je njegova retorika prema medijima "ne samo zapaljiva, nego je sve opasnija".



Sulzberrger tvrdi da se sastao s Trumpom na zahtijev predsjednika. Sastanak je bio neslužben, ali je Trump javio o njemu u tweetu u nedjelju ujutru zbog čega je Sulzberger odustao od očekivanja da će biti povjerljiv.



- Imao sam veoma dobar i zanimljiv susret u Bijeloj kući s A.G. Sulzbergerom, izdavačem New York Timesa. Proveli smo mnogo vremena razgovarajući o ogromnoj količini lažnih vijesti koje puštaju mediji i o tome kako su lažne vijesti okarakterizirane frazom 'državni neprijatelj'. Tužno! - navodi Trump u tweetu.



U saopćenju objavljenom kasnije, Sulzberger navodi da je on, iako je fraza lažne vijesti "netačna i štetna", mnogo više zabrinut time što predsjednik naziva novinare "državnim neprijateljem".



- Upozorio sam da zapaljivi rječnik doprinosi jačanju prijetnji novinarima i da će dovesti do nasilja. U više navrata sam isticao da je to posebno tačno van zemlje, gdje neki režimi koriste predsjednikovu retoriku da uguše slobodu medija - izjavio je Sulzberger.



Trump je kasnije nazvao "veoma nepatriotskim" kada mediji objavljuju unutrašnja razmatranja vlade, navodeći na Twitteru da to "zaista ugrožava živote mnogih, ne samo novinara!"



U nizu tweetova nisu objavljena razmatranja o kojima je predsjednik pisao. U jednom tweetu navodi se da sloboda medija povlači odgovornost za izvještavanje o vijestima, naglašavajući da se mediji previše bave negativnim vijestima.



- Bez obzira koliko se oni trude da skrenu pažnju i zataškaju to, naša zemlja ostvaruje veliki napredak pod mojim čelništvom i nikada neću prestati da se borim za američki narod!. Naprimjer, propali New York Times i Amazonov Washington Post nemaju ništa pametnije da rade nego da pišu loše priče, čak i o pozitivnim postignućima - oni se nikada neće promjeniti! - navodi Trump na Twitteru, prenosi dpa.





(FENA)